南韓影帝崔岷植獲首爾國際電視節肯定，Disney+ 犯罪韓劇《地下菁英》勇奪Golden Bird戲劇獎、Golden Bird演員獎殊榮

韓國「第18屆首爾國際電視節」於昨日公開得獎名單，Disney+熱播犯罪韓劇《地下菁英》一舉拿下Golden Bird戲劇獎，南韓影帝崔岷植更憑藉該作獲得Golden Bird演員獎殊榮。
首爾國際電視節是自2006年開始舉辦的電視劇年度頒獎典禮，並被視為網羅全球優秀戲劇作品一同共襄盛舉、並互相角逐獎項的最高殿堂。而驚心動魄的犯罪韓劇《地下菁英》在上架Disney+ 後即引發全球關注，該作更成為韓國Disney+ 史上觀看時數最高的韓國原創影集，如今崔岷植獲得首爾國際電視節肯定，更讓觀眾紛喊影帝獲獎實至名歸。
《地下菁英》是南韓國寶級演員崔岷植從影超過25年來的首部電視劇。故事描述出身貧困卻躋身南韓最著名賭場大亨的車武湜崛起和沒落的過程。崔岷植飾演的車武湜是一位心思縝密的商人，並且因為渴望權力，不惜一切代價屢次犯險，最終一步步成為稱霸亞洲的地下賭王。
車武湜憑藉自己在政商警界的人脈橫行無阻，直到某天他遇到一位新官上任的警官，並就此捲進一場充滿謎團的謀殺案。在人生的懸崖邊上看著自己的賭場事業即將毀於一旦，崔岷植將冒著生命危險捍衛他奮鬥了大半輩子建立的帝國。
《地下菁英》由崔岷植飾演稱霸賭場界的賭王車武湜，並網羅《我的出走日記》、《配對遊戲》的大叔系男神孫錫久，《雞不可失》、《請回答1988》的演員李東輝，還有《魷魚遊戲》演員許成泰等重量級卡司共同演出。
此外，《地下菁英》邀請執導犯罪動作片《犯罪都市》、獲得第54屆百想藝術大獎最佳新導演獎、以及第23屆春史電影獎的姜允成導演執導。《地下菁英》第一、二季全劇已在Disney+ 獨家熱播中。
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