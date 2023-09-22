南韩影帝崔岷植获首尔国际电视节肯定，Disney+ 犯罪韩剧《地下菁英》勇夺Golden Bird戏剧奖、Golden Bird演员奖殊荣

韩国「第18届首尔国际电视节」於昨日公开得奖名单，Disney+热播犯罪韩剧《地下菁英》一举拿下Golden Bird戏剧奖，南韩影帝崔岷植更凭藉该作获得Golden Bird演员奖殊荣。
首尔国际电视节是自2006年开始举办的电视剧年度颁奖典礼，并被视为网罗全球优秀戏剧作品一同共襄盛举、并互相角逐奖项的最高殿堂。而惊心动魄的犯罪韩剧《地下菁英》在上架Disney+ 后即引发全球关注，该作更成为韩国Disney+ 史上观看时数最高的韩国原创影集，如今崔岷植获得首尔国际电视节肯定，更让观众纷喊影帝获奖实至名归。
《地下菁英》是南韩国宝级演员崔岷植从影超过25年来的首部电视剧。故事描述出身贫困却跻身南韩最著名赌场大亨的车武湜崛起和没落的过程。崔岷植饰演的车武湜是一位心思缜密的商人，并且因为渴望权力，不惜一切代价屡次犯险，最终一步步成为称霸亚洲的地下赌王。
车武湜凭藉自己在政商警界的人脉横行无阻，直到某天他遇到一位新官上任的警官，并就此卷进一场充满谜团的谋杀案。在人生的悬崖边上看著自己的赌场事业即将毁於一旦，崔岷植将冒著生命危险捍卫他奋斗了大半辈子建立的帝国。
《地下菁英》由崔岷植饰演称霸赌场界的赌王车武湜，并网罗《我的出走日记》、《配对游戏》的大叔系男神孙锡久，《鸡不可失》、《请回答1988》的演员李东辉，还有《鱿鱼游戏》演员许成泰等重量级卡司共同演出。
此外，《地下菁英》邀请执导犯罪动作片《犯罪都市》、获得第54届百想艺术大奖最佳新导演奖、以及第23届春史电影奖的姜允成导演执导。《地下菁英》第一、二季全剧已在Disney+ 独家热播中。
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