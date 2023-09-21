金鍾國賣T恤一件40000+韓幣被罵翻，緊急道歉並承諾捐出收益

金鍾國成立的電商網站因售價過高而引發爭議，他為此道歉並作出了新的決定。

金鍾國在電商網站中上架了一款T恤，售價42000～46000韓幣。 T恤造型簡潔，胸前印有logo圖案。 他還送給明星好友試穿，為品牌做宣傳。 雖然是明星帶貨，但是40000多塊的價格仍然勸退不少網友。



金鍾國解釋：「製作衣服是為了減少穿衣服的煩惱，我只是按照我平時的感覺製作它們，穿起來很舒服，它們是限量發售的，這些是我會一直穿的衣服，所以我很關注它們，如果你也喜歡的話，相信我，買來試試。」 同時還指出「價格並不貴」的原因，這樣的解釋反而給價格爭議火上澆油。 也有不少粉絲和網友維護金鐘國，指出考慮到目前的物價，40000多塊的價格其實並不貴。



事情發酵了多日，網路上的聲音也多了起來，最終金鍾國為此事道歉，表示：「 很誠懇地告訴大家，這並不是就像大家以為的只是在T恤上寫字的衣服，我是真誠地製作它們，因為我是一個對布料很挑剔的人，當我穿衣服時，談到面料，我會非常注意它們，我希望大家不要產生誤解，這些只是日常服裝，而不是功能性運動服。 」於此同時T恤已經售罊，金鍾國對此又表示：「因為大家的關心和應援才這麼快售罄，我也無法就這樣放下這件事情，會把這些收益捐給有意義的地方，再次感謝大家。」

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