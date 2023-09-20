眼淚預警！BTS防彈少年團SUGA官宣入伍日期後，一位粉絲的告別留言！ARMY留言鼓勵

一名 ARMY（BTS 粉絲名）給防彈少年團 SUGA 的留言看哭了所有人。

17日，BIGHIT MUSIC 通過 weverse 上發布了成員 SUGA 將於9月22日入伍的消息，引來了無數 ARMY 的關注和留言，其中一則留言看得大家惋惜又感嘆。



這位粉絲用英文寫道：「我得了癌症，你回來的時候有可能我已經不在了，如果是那樣的話我們就下輩子再見面吧，那時我們要早點見面喔，我的心一直伴隨你左右，直到最後。」 今年入伍的 SUGA 預計2025年才退伍，生病的粉絲擔心等不到他回來，所以寫下了這段告別留言。

其他粉絲和網友們看到這則留言之後，紛紛鼓勵對方，表示：「希望你能夠戰勝病魔，微笑著等待 SUGA 回歸」、「2025年你一定可以痊癒，我們在演唱會上見」、「我也因為抗癌治療錯過了演唱會，但奇蹟般的第二年就痊癒了，還去了演唱會，為你祈禱」...等。



此外，SUGA 是繼 JIN、j-hope 之後第三位入伍的成員，他在結束基礎軍事訓練之後作為社會服務要員（替代役）服役。 雖然之前他本人和公司未公開過被判定為社會服務要員役的原因，但外界猜測很可能是因為2020年肩膀撕裂的舊傷。

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