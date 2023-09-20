CNBLUE郑容和上Killing Voice连唱12首热门曲，每首都是我们的青春回忆：「现场听真的会起鸡皮疙瘩」

【影片】说一首你回忆中的歌曲！听完真的会觉得郑容和好强，CNBLUE 创造的经典曲真的是太多了～。 PS：还有我们红薯夫妇的〈平语颂〉，居然能在2023听到，感动想哭…TAT

人气乐团 CNBLUE 主唱郑容和近期 solo 回归，以个人第二张迷你专辑《YOUR CITY》回归，亲自作词作曲依旧保有独特帅气兼具爽朗的个人风格，推出后在iTunes专辑榜、流行专辑榜、KPOP专辑榜上，於日本、新加坡等6个国家/地区排名一位冠军，在K-POP盛行的其他15个国家/地区也都排在前五，人气依旧火热势不可挡。





▼而他也二度登上dingo music人气网路音乐节目《Killing Voice》献上12首热门曲和自己的新歌，唱出了许多KPOP粉丝们的青春回忆，每一首都是能让人朗朗上口的经典曲目：



【完整中字曲目】

00:34〈孤独的人〉（Alone）

01:51〈Love〉

03:11〈直感〉（Intuition）

04:35〈过去、现在、未来〉（Then, Now and Forever）

05:58〈美好的一天〉（容和说是他最爱的一首歌）

07:45〈因为想念〉

10:05〈爱之光〉（Love Light）

11:33〈为了初次相爱的恋人－平语颂〉

12:35〈你为我著迷〉

13:46〈Energy〉

15:12〈烟花〉（Fireworks）

16:39〈Can’t Stop〉

18:20〈Your City〉（你的都市）

▼最后来欣赏一下郑容和这次solo回归的同名主打歌〈Your City〉MV：



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