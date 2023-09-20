眼泪预警！BTS防弹少年团SUGA官宣入伍日期后，一位粉丝的告别留言！ARMY留言鼓励

一名 ARMY（BTS 粉丝名）给防弹少年团 SUGA 的留言看哭了所有人。

17日，BIGHIT MUSIC 通过 weverse 上发布了成员 SUGA 将於9月22日入伍的消息，引来了无数 ARMY 的关注和留言，其中一则留言看得大家惋惜又感叹。



这位粉丝用英文写道：「我得了癌症，你回来的时候有可能我已经不在了，如果是那样的话我们就下辈子再见面吧，那时我们要早点见面喔，我的心一直伴随你左右，直到最后。」 今年入伍的 SUGA 预计2025年才退伍，生病的粉丝担心等不到他回来，所以写下了这段告别留言。

其他粉丝和网友们看到这则留言之后，纷纷鼓励对方，表示：「希望你能够战胜病魔，微笑著等待 SUGA 回归」、「2025年你一定可以痊愈，我们在演唱会上见」、「我也因为抗癌治疗错过了演唱会，但奇迹般的第二年就痊愈了，还去了演唱会，为你祈祷」...等。



此外，SUGA 是继 JIN、j-hope 之后第三位入伍的成员，他在结束基础军事训练之后作为社会服务要员（替代役）服役。 虽然之前他本人和公司未公开过被判定为社会服务要员役的原因，但外界猜测很可能是因为2020年肩膀撕裂的旧伤。

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