【韓網熱帖】TWICE娜璉被媽媽前男友起訴欠6億，法院判勝訴：不用還

女團TWICE成員娜璉在經濟糾紛訴訟中獲勝。

此前，娜璉母親的前情人A某以娜璉母女為對象提起的貸款訴訟，要求「娜璉方面償還借走的6億（韓幣，下同）」，並表示「當初受娜璉母親之託，借給了她們生活費，說等還是練習生的娜璉出道之後就會償還」。

經審理，法院雖然承認A某在12年內（2004年8月-2026年6月）向娜璉方面匯款超過5億（韓幣）的事實，但認為證據不足以認定其為貸款，最終判A某敗訴，娜璉無需承擔任何債務。娜璉所屬的經紀公司JYP娛樂也表示，公司對法院的判決無異議，但如果有人在網路上散佈虛假資訊惡意攻擊林娜璉，公司將採取一切法律手段追究責任。

判決結果公開後立即引起了廣大網友的關注：

1. 娜璉真可憐，完全是被牽連的

2. 扶養了她12年，償還6億的話確實有點奇怪，但情理上又有點說不過去，出道前母女的生活費、學費都是對方給的吧，錢也都是對方掙的吧

3. 娜璉這段時間辛苦了，好好休息，希望今後只剩下開心的事情

4. 他應該起訴娜璉媽媽啊，為什麼要起訴孩子

5. 娜璉媽媽的為人讓我嚇一跳

6. 又不是600塊，而是6億啊，情理上也應該還一點吧

7. 奇葩，大人為什麼讓孩子長大了再還錢

8. 娜璉估計要被掛上「6億」的標籤了

9. 即使放到現在6億也不是一筆小數目

10. 前任，都沒有好形象，現在連私生活都要被挖出來了

11. 其實私下調解給個2、3億是最好的辦法，不過是前任，倒楣的卻是是娜璉

12. 不知道娜璉媽媽有沒有一起工作，一起管理錢，一起生活的話做家務也不是免費的啊，不知內情不做評價

13. 你們都是當事人嗎？ 法院都下判決書了，怎麼還有人僅靠幾行新聞報導就亂評價，你們又不知道內情，反正法院判了娜璉這方勝訴

14. 一堆人在說情理，這個情理為什麼要第三者負責

15. 怎麼說呢，這筆錢卻是蠻多的

16. 一群說道義、情理的人，那你們先把父母扶養你的錢還掉

17. 他不上訴，反而被寫成新聞報導，這可能就是他的目的吧

18. 這不就是交往之後分手了，對方向你要交往期間的費用嘛

https://theqoo.net/hot/2936566903?filter_mode=normal&page=2

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞