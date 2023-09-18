光熙在丁海寅IG留言主動道歉，當事人回應了！網：「和任時完三人一起做朋友吧！」

黃光熙和任時完近日一起做客了劉在錫的網綜節目，事後卻向當天並未到場的丁海寅發去道歉留言，看到內容後讓人忍不住驚歎佩服：光熙真的超有禮儀意識！

日前公開的YT談話綜藝《都是藉口》最新一期是摯友特輯，請來黃光熙和任時完這兩位老友，以及劉在錫的摯友池錫辰。 聊到和朋友結伴旅行的話題時，光熙立即提到時完和丁海寅的旅遊綜藝《演員旅行中》：「他和丁海寅去旅遊了！就在不久前！」



光熙一臉嫉妒問時完：「是不是瘋啦？ 還PO文說想再去？」 轉向池錫辰：「真的無語！他和丁海寅去旅遊了，哥！」又向劉在錫告狀：「他從來不是會PO文約人旅行的人啊！」

時完想說什麼但完全搶不過光熙的語速，努力了五次才成功開口：「首先，我和光熙是很好沒錯，但在一起超過2小時就會累。」 給出了大家都能理解的原因XD



影片上線後光熙來到丁海寅IG留言，原來是因為提到丁海寅時沒有加敬語稱呼「nim（大人）」，所以主動去道歉了！光熙寫道：「丁海寅nim，您好。 我是時完的朋友、電視人光熙。 很高興見到您！今天這期《都是藉口》聊到時完和丁海寅nim旅遊的話題，我一時興奮將從未面見過的丁海寅nim稱呼為『丁海寅』，對於影片中一直沒有加上nim感到過意不去，所以留言表達問候和心意。 祝您今天也愉快！」

這段時間丁海寅正在海外開見面會，十幾小時後回復道：「您好！阿一古...（笑）因為是同齡人，經常聽時完提到你~和時完約個時間一起見面吧！！」



其實光熙雖然表面看起來很愛鬧、似乎頗為強勢，但都是為了節目效果而已，錄完節目都會私下跟對方道歉說明沒有不好的意思。 這一次的主動留言致歉也再次令網友見識到光熙的禮儀意識，紛紛稱讚他善良可愛、就像鄰居朋友一樣，希望他繼續長紅下去，3個人一起成為朋友就更好啦！





▽影片已定位至相關位置，這一期聊天也超有笑料XD



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