不愧是「林英雄」啊 ！首爾演唱會售票狀況：開賣僅1分鐘就創下370萬流量，等待人數達62萬！

「韓國人氣Trot歌手」林英雄的全國巡迴演唱會《IMHERO》首爾場將在10月底、11月初於 KSPO DOME（奧林匹克體操競技場）舉行門票在14日晚上8點進行售票，六天的演唱會票很快就售罄。

根據林英雄的經紀公司 mulgogimusic 透露，開始售票1分鐘內就達到約370萬人次流量，這是 INTERPARK 有史以來最大的流量。對於出現以數百萬韓元以上價格出售票的黃牛票，公司表示：「對於被視爲非法交易的訂單，在沒有事先通知的情況下，將會立即取消。」



韓網上也有網友分享搶票時的等待人數，從幾萬人到30萬、60萬人都有，網友：「一次沒看到預售窗口...」、「林英雄好像討厭我，連座位都沒看到嗚嗚嗚」、「再次挑戰地方演唱會...啊～英雄，拜託你能不能開一個月的演唱會啊」、「嗚嗚嗚 老人家也很多，拜託實行抽選制吧」、「比自己偶像還要激烈的英雄演唱會」、「只有我看不到座位嗎？都是灰色的，好不容易才進來說」、「媽媽對不起～看來我前世拯救國家太少了嗚嗚」、「預售成功後，我媽媽對我說女兒是最棒的 哈哈哈」等等。



而林英雄在韓國媽媽、婆婆們心目中就是「神」一樣的存在，這也使得中老年圈中流行起新孝道，幫媽媽搶到林英雄演唱會的就是孝順的兒子、女兒！不知道這次有多少人「盡孝道」呢 XD

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