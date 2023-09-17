不愧是「林英雄」啊 ！首尔演唱会售票状况：开卖仅1分钟就创下370万流量，等待人数达62万！

「韩国人气Trot歌手」林英雄的全国巡回演唱会《IMHERO》首尔场将在10月底、11月初於 KSPO DOME（奥林匹克体操竞技场）举行门票在14日晚上8点进行售票，六天的演唱会票很快就售罄。

根据林英雄的经纪公司 mulgogimusic 透露，开始售票1分钟内就达到约370万人次流量，这是 INTERPARK 有史以来最大的流量。对於出现以数百万韩元以上价格出售票的黄牛票，公司表示：「对於被视爲非法交易的订单，在没有事先通知的情况下，将会立即取消。」



韩网上也有网友分享抢票时的等待人数，从几万人到30万、60万人都有，网友：「一次没看到预售窗口...」、「林英雄好像讨厌我，连座位都没看到呜呜呜」、「再次挑战地方演唱会...啊～英雄，拜托你能不能开一个月的演唱会啊」、「呜呜呜 老人家也很多，拜托实行抽选制吧」、「比自己偶像还要激烈的英雄演唱会」、「只有我看不到座位吗？都是灰色的，好不容易才进来说」、「妈妈对不起～看来我前世拯救国家太少了呜呜」、「预售成功后，我妈妈对我说女儿是最棒的 哈哈哈」等等。



而林英雄在韩国妈妈、婆婆们心目中就是「神」一样的存在，这也使得中老年圈中流行起新孝道，帮妈妈抢到林英雄演唱会的就是孝顺的儿子、女儿！不知道这次有多少人「尽孝道」呢 XD

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