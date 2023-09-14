BTS防彈少年團柾國大方營業！脫掉了上衣露出寬肩窄腰，粉絲想瘋狂舔屏

富有且慷慨（肌肉富豪，且慷慨地捨得給粉絲看），說的就是wuli柾國吧！

柾國在weverse上更新了近況照，公開了在健身房裡脫掉上衣的背部照片，不知道是健身前還是健身後，總之就是男性費洛蒙爆棚。 照片中柾國赤裸著上半身，只穿了一條褲子，然而穿搭並不是重點，重點在於上半身全部出鏡，沒有任何遮擋，背部肌肉線條一覽無遺，竟有種別樣的性感。 別看柾國平時看著臉蛋精緻可愛，是個白淨小生。 實際上寬肩窄腰，肩膀和背上都是肌肉，看著就很孔武有力，主打的就是一個反差。不得不說粉絲們都是鷹眼，大家從照片玻璃的反光中看到了柾國的巧克力腹肌，完美線條更彰顯了他的男性魅力。

공개된 사진 속에는 피트니스센터를 찾아 운동 중인 정국의 뒷모습이 담겨 있다.

귀엽고 개구진 얼굴과 180도 반전인 우락부락한 등근육과 태평양 어깨가 감탄을 자아낸다.

일부 아미들은 건너편 유리문에 비친 정국의 앞모습을 발견하고 또 한번 환호하는 모습이다. pic.twitter.com/UXofwOyS8r — 정국 한국팀 ( FAN ACCOUNT) (@JKTEAM_KOR) September 13, 2023

此外，柾國已於7月發行了個人出道以來首張SOLO曲《Seven》，在全球掀起熱潮，歌曲發行首周空降BILLBOARD百強單曲榜首位，成為柾國在此榜單的首支冠軍單曲 。 9月，《Seven》斬獲第40屆 MTV Video Music Awards的「夏日歌曲」獎，也另柾國成為該獎項首位獲獎的韓國SOLO歌手。



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