BTS防彈少年團柾國大方營業！脫掉了上衣露出寬肩窄腰，粉絲想瘋狂舔屏
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BTS防彈少年團柾國大方營業！脫掉了上衣露出寬肩窄腰，粉絲想瘋狂舔屏

明星   2023年9月14日   星期四09:59   Tracy  

（封面圖源：BIG HIT MUSIC、Weverse）

富有且慷慨（肌肉富豪，且慷慨地捨得給粉絲看），說的就是wuli柾國吧！

柾國在weverse上更新了近況照，公開了在健身房裡脫掉上衣的背部照片，不知道是健身前還是健身後，總之就是男性費洛蒙爆棚。 照片中柾國赤裸著上半身，只穿了一條褲子，然而穿搭並不是重點，重點在於上半身全部出鏡，沒有任何遮擋，背部肌肉線條一覽無遺，竟有種別樣的性感。 別看柾國平時看著臉蛋精緻可愛，是個白淨小生。 實際上寬肩窄腰，肩膀和背上都是肌肉，看著就很孔武有力，主打的就是一個反差。不得不說粉絲們都是鷹眼，大家從照片玻璃的反光中看到了柾國的巧克力腹肌，完美線條更彰顯了他的男性魅力。

此外，柾國已於7月發行了個人出道以來首張SOLO曲《Seven》，在全球掀起熱潮，歌曲發行首周空降BILLBOARD百強單曲榜首位，成為柾國在此榜單的首支冠軍單曲 。 9月，《Seven》斬獲第40屆 MTV Video Music Awards的「夏日歌曲」獎，也另柾國成為該獎項首位獲獎的韓國SOLO歌手。
（圖源：twitter@imbc_news）

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