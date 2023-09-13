《戀人》未完待續的愛情！第二部分的南宮珉＋安恩真確定將於10月13日再度上演〜

MBC高人氣古裝愛情劇《戀人》於9月2日播出了第10集，宣告第一部分已告一段落，男女主角南宮珉與安恩真留下了遺憾的別離，而南宮珉也保證會讓大家看見浪漫愛情，讓觀眾們更加期待第二部分的開播，目前終於確認將於10月13日播出第二部分的第一集。

9月2日剛播畢的《戀人》第一部分，受到許多觀眾們的喜愛，也創下兩位數的高收視率，話題討論度也相當高。10月13日即將播出的第二部分，將揭曉心痛離別的南宮珉以及安恩真，往返於朝鮮與清朝之間，兩人各自在不同的空間，再度遇見不同的人物，兩人的命運又將如何產生交集。還有第一部分結尾相當令人矚目的蒙面青衣女子，以及即將與安恩真成親的武官，兩人對於南宮珉與安恩真的情感將有什麼樣的影響。



在即將播出的《戀人》回顧特別篇當中，主演南宮珉以及安恩真也驚喜登場，除了向喜愛這部作品的觀眾們問候以外，兩人更提到了第二部分的些許劇情，更激起了觀眾們的期待感，南宮珉表示第二部分比第一部分更好看，也有著更美的愛情故事，嘴巴都感覺很癢，很想要劇透了。安恩真也表示受到大家的喜愛感覺充滿力量，第二部分會以更精采的劇情來報答大家。



MBC將於9月15日與16日分為兩集播出《戀人》第一部分特別篇，甚至將公開在第一部分劇情中被剪輯掉而未公開的場景，讓觀眾們延續第一部分的感動。將於10月13日正式進入《戀人》第二部分。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞