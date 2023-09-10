SHINee珉豪被粉絲要求做IVE張員瑛「小狗挑戰」，「驚恐」眼神太有戲！結果變超man「警犬」！

猛男撒嬌真的百看不厭啊XD近日有網友分享SHINee成員珉豪視訊見面會的一段影片，粉絲請他做IVE張員瑛做過的「小狗挑戰」，珉豪看到原版後瞠目結舌、表情超堂皇，最後還是照做了！

分享影片的粉絲表示：「給他看了員瑛公主的影片... 他真的努力做了... 歐巴，讓你做這個很抱歉。」 粉絲先是給珉豪播放張員瑛做「小狗挑戰」的影片，只見張員瑛雙手放在頭上模仿小狗耳朵，氣嘟嘟地說：「小狗咖啡廳哪有退款的！不是給你汪汪了嗎！wink也做了呀！小狗耳朵也做了！好過分！」珉豪看到後表情逐漸震驚！



粉絲問要不要再多播放一邊，珉豪似乎還沒緩過來、呆呆地說「哦」，接著又看了一遍。 看完後珉豪表情有些複雜，粉絲則元氣滿滿地為他打氣：「戰勝吧！」



원영 공주님 영상 보여줬는데 .. 진짜 열심히 했어..



오빠 이거 시켜서 진짜 미안해…. pic.twitter.com/1X0qPkXLpI — ㅌㅌ (@fleetoparadise) September 9, 2023

接著輪到珉豪表演，但畫風好像不太一樣XD張員瑛做「汪汪」是雙手放在臉頰邊、一臉委屈，珉豪則是對鏡頭「咚咚」兩拳，說「好過分」時更雙目圓瞪、 怒氣值上升，粉絲說謝謝之後仍維持了幾秒，真的很有自己的風格XD



網友紛紛被珉豪可愛到：「好帥好可愛！」「最後一笑超心動」「汪汪為何是出拳kkk」「眼睛都要瞪出來啦」「是濃眉大眼的狗狗」「警犬vibe」「珉豪呀辛苦了... kkk」

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