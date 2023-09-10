SHINee珉豪被粉丝要求做IVE张员瑛「小狗挑战」，「惊恐」眼神太有戏！结果变超man「警犬」！

猛男撒娇真的百看不厌啊XD近日有网友分享SHINee成员珉豪视讯见面会的一段影片，粉丝请他做IVE张员瑛做过的「小狗挑战」，珉豪看到原版后瞠目结舌、表情超堂皇，最后还是照做了！

分享影片的粉丝表示：「给他看了员瑛公主的影片... 他真的努力做了... 欧巴，让你做这个很抱歉。」 粉丝先是给珉豪播放张员瑛做「小狗挑战」的影片，只见张员瑛双手放在头上模仿小狗耳朵，气嘟嘟地说：「小狗咖啡厅哪有退款的！不是给你汪汪了吗！wink也做了呀！小狗耳朵也做了！好过分！」珉豪看到后表情逐渐震惊！



粉丝问要不要再多播放一边，珉豪似乎还没缓过来、呆呆地说「哦」，接著又看了一遍。 看完后珉豪表情有些复杂，粉丝则元气满满地为他打气：「战胜吧！」



원영 공주님 영상 보여줬는데 .. 진짜 열심히 했어..



오빠 이거 시켜서 진짜 미안해…. pic.twitter.com/1X0qPkXLpI — ㅌㅌ (@fleetoparadise) September 9, 2023

接著轮到珉豪表演，但画风好像不太一样XD张员瑛做「汪汪」是双手放在脸颊边、一脸委屈，珉豪则是对镜头「咚咚」两拳，说「好过分」时更双目圆瞪、 怒气值上升，粉丝说谢谢之后仍维持了几秒，真的很有自己的风格XD



网友纷纷被珉豪可爱到：「好帅好可爱！」「最后一笑超心动」「汪汪为何是出拳kkk」「眼睛都要瞪出来啦」「是浓眉大眼的狗狗」「警犬vibe」「珉豪呀辛苦了... kkk」

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