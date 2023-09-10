華莎出演《認識的哥哥》因制服「太性感」又陷入爭議！韓網友：「爲什麼把制服變形、這已經越線了」

華莎日前帶著新曲〈I Love My Body〉回歸，在這首歌曲中，展現「雖然比世界上任何東西都珍貴，但是我會更加珍惜和愛我的身體」的訊息，更加強調自己的身材。

9日，華莎作為嘉賓出演《認識的哥哥》，平時以大膽前衛的風格備受關注的她，根據《認識的哥哥》學校主題，把制服改造成自己的風格，露出腹部，襯衫下端還綁了蝴蝶結，成爲亮點。節目播出後，有人指出無論華莎再怎麼理直氣壯、充滿自信，作為藝人把制服變為性感風被指責已經越線。

今年5月，華莎在成均館大學校慶舞台上的動作引發爭議，因此受到嚴重的惡評洗禮。最近她作為嘉賓出演成始璄的 YouTube 節目，吐露惡評令她十分痛苦：「今年哭得最慘的就是那次。」隔了一週後又捲入制服爭議，因此圍繞話題的負面輿論也更加強烈。



（相關新聞：華莎自爆因「擦邊舞蹈」被網暴：留言太可怕了，今年哭得最慘的就是那次）

相關新聞在 the qoo 引發熱烈討論（留言突破900則），韓網友：「制服要穿得像制服一樣」、「不是，聽說因爲爭議哭了...但是自己卻製造了爭議」、「制服真的不行... 這已經越線了」、「華莎是有實力的歌手，爲什麼總是招來這樣的爭議呢」、「最近誰穿著制服展現性感魅力呢」、「覺得只是致敬布蘭妮」、「穿著那個，劈腿舞真的不行...」、「因爲是《認識的哥哥》才穿制服的吧？」、「我也覺得不怎麼樣，但如果不喜歡就不看不就行了嗚嗚」、「之前有這樣那樣的故事，爲什麼不能守住底線呢」等等。



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