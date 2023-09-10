华莎出演《认识的哥哥》因制服「太性感」又陷入争议！韩网友：「爲什么把制服变形、这已经越线了」

华莎日前带著新曲〈I Love My Body〉回归，在这首歌曲中，展现「虽然比世界上任何东西都珍贵，但是我会更加珍惜和爱我的身体」的讯息，更加强调自己的身材。

9日，华莎作为嘉宾出演《认识的哥哥》，平时以大胆前卫的风格备受关注的她，根据《认识的哥哥》学校主题，把制服改造成自己的风格，露出腹部，衬衫下端还绑了蝴蝶结，成爲亮点。节目播出后，有人指出无论华莎再怎么理直气壮、充满自信，作为艺人把制服变为性感风被指责已经越线。

今年5月，华莎在成均馆大学校庆舞台上的动作引发争议，因此受到严重的恶评洗礼。最近她作为嘉宾出演成始璄的 YouTube 节目，吐露恶评令她十分痛苦：「今年哭得最惨的就是那次。」隔了一周后又卷入制服争议，因此围绕话题的负面舆论也更加强烈。



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相关新闻在 the qoo 引发热烈讨论（留言突破900则），韩网友：「制服要穿得像制服一样」、「不是，听说因爲争议哭了...但是自己却制造了争议」、「制服真的不行... 这已经越线了」、「华莎是有实力的歌手，爲什么总是招来这样的争议呢」、「最近谁穿著制服展现性感魅力呢」、「觉得只是致敬布兰妮」、「穿著那个，劈腿舞真的不行...」、「因爲是《认识的哥哥》才穿制服的吧？」、「我也觉得不怎么样，但如果不喜欢就不看不就行了呜呜」、「之前有这样那样的故事，爲什么不能守住底线呢」等等。



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