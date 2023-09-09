BTS防弹少年团V惊喜现身朴孝信粉丝见面会！同台热舞互撑，曾合作主持电台节目、亲密贴脸合照

歌手朴孝信今日下午在首尔举办粉丝见面会「STPD 2023 GOING HOME」，圈中好友BTS防弹少年团成员V突然在中途现身、与朴孝信一起登台问候，引起一片欢呼。

今天虽为休息日，V仍特地赶来应援，还和朴孝信一起在舞台上做任务，朴孝信也主动提起V前一日刚刚发行的首张SOLO专辑《Layover》，帮忙宣传。



동생 박효신 팬미팅 갔는데..

태형이 왔다고 카톡왔다... pic.twitter.com/gTxVHlk7yZ — J (@J57521825) September 9, 2023

박효신님 공연 태형이 2 pic.twitter.com/IMDDNjfvkC — J (@J57521825) September 9, 2023

박효신님 팬미팅 태형이 전광판 사진

으아앙 부럽다 너무 귀엽네 태형이ㅜ



Cr. https://t.co/3gqHrFRQX2 pic.twitter.com/MkHxe2d5ew — matsuko(마츠코) (@taetae_Pteryong) September 9, 2023

V和朴孝信是粉丝皆知的好友，去年9月曾一起为MBC电台节目《星光闪耀的夜晚》担任特邀DJ。 当时朴孝信是代班金伊娜担任特邀DJ，期间有两天请来V一同聊天，加上嘉宾姜栋元，可谓难得一见的超强阵容。







此外，V本月8日发行SOLO专辑《Layover》，正在积极宣传活动。 日前做客tvN谈话节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，明天即将播出V担任嘉宾的SBS综艺《Running Man》。



朴孝信直到今年5月一直在出演音乐剧《Beethoven Secret》，明天将继续通过见面会与粉丝见面。



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