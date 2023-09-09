BTS防弹少年团V惊喜现身朴孝信粉丝见面会！同台热舞互撑，曾合作主持电台节目、亲密贴脸合照
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BTS防弹少年团V惊喜现身朴孝信粉丝见面会！同台热舞互撑，曾合作主持电台节目、亲密贴脸合照

明星   2023年9月9日   星期六19:19   Sani  

（封面图源：Theqoo，IG@parkhyoshin.official）

歌手朴孝信今日下午在首尔举办粉丝见面会「STPD 2023 GOING HOME」，圈中好友BTS防弹少年团成员V突然在中途现身、与朴孝信一起登台问候，引起一片欢呼。

今天虽为休息日，V仍特地赶来应援，还和朴孝信一起在舞台上做任务，朴孝信也主动提起V前一日刚刚发行的首张SOLO专辑《Layover》，帮忙宣传。

V和朴孝信是粉丝皆知的好友，去年9月曾一起为MBC电台节目《星光闪耀的夜晚》担任特邀DJ。 当时朴孝信是代班金伊娜担任特邀DJ，期间有两天请来V一同聊天，加上嘉宾姜栋元，可谓难得一见的超强阵容。
（图源：IG@starnight959）
（图源：IG@starnight959）
（图源：IG@parkhyoshin.official）

此外，V本月8日发行SOLO专辑《Layover》，正在积极宣传活动。 日前做客tvN谈话节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，明天即将播出V担任嘉宾的SBS综艺《Running Man》。

朴孝信直到今年5月一直在出演音乐剧《Beethoven Secret》，明天将继续通过见面会与粉丝见面。

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