Super Junior團綜《神燈騎士》預告來啦！利特想貸款，東海「Gym鍾國出身」卻頻頻失利
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Super Junior團綜《神燈騎士》預告來啦！利特想貸款，東海「Gym鍾國出身」卻頻頻失利

綜藝   2023年9月8日   星期五13:40   草莓  

（封面圖源：YouTube@SUPER JUNIOR截圖）

「韓流帝王」Super Junior被任命為沙烏地阿拉伯旅遊大使，和沙烏地阿拉伯旅遊局合作拍了綜藝節目《神燈騎士》（Knights of the Lamp），節目預告近日已釋出！

（圖源：SM娛樂）

預告開頭就能看見滿滿的沙烏地阿拉伯風情，沙漠與都市並存。此時一盞神燈出現，6個人利特、神童、銀赫、東海、厲旭與圭賢向神燈精靈許願，利特竟然想貸款！？而厲旭想變成團體中最高的成員XDD。
（圖源：YouTube@SUPER JUNIOR截圖）

接下來的內容滿滿笑容和笑聲，預告特別剪輯了「6騎士」歡樂的精華畫面：「MC老手」利特不僅一慣的開場白被吐槽，肢體搞笑也被說老派；神童被稱讚是當地人會喜歡的類型，搖身一變沙烏地阿拉伯美男，而他綜藝效果依舊一流，很會答題又會耍寶變魔術；銀赫還是一樣自信爆滿，自稱「夢之隊」出身，勝負慾超強不惜自我配音跳起舞；
（圖源：YouTube@SUPER JUNIOR截圖）

東海被說是「手球選手出身」、「‎《Gym鍾國》出身」，結果戰力100分成績0分，直接成為遊戲黑洞；厲旭的畫風全然不同，快樂吃播、快樂自拍，完全就是旅遊YouTuber；圭賢則變身整個團「風紀股長」，看不下去哥哥們太無聊都會跳出來管教，但最後又因哥哥們笑到不行（到底是拍到什麼那麼開心！！）。
（圖源：YouTube@SUPER JUNIOR截圖）

《神燈騎士》將在9月13日韓國時間中午12點（港台時間11點）於JTBC首播。

▼完整預告片

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