梁朝偉透露出演NewJeans MV三大條件！角色設定「男版維納斯」，被問「是否成為她們粉絲」搔頭妙答引爆笑

梁朝偉近日榮獲第80屆威尼斯電影節頒發「終身成就金獅獎」，今早載譽返港，剛到機場就被記者團團圍住表達恭喜和關心。

韓國超人氣新人女團NewJeans今年7月發行新歌《Cool With You》，MV中無預警出現梁朝偉的鏡頭，未曾想像的跨圈合作讓不少網友大呼驚喜。隨後曝光是零片酬出演，更傳為佳話。



據微博「香港電影吧」公開的現場影片，有記者問到梁朝偉為韓國女團NewJeans拍攝MV的話題，梁朝偉表示牽線人是他1997年去韓國時結識、多年來為他擔任翻譯的老朋友。當時這位朋友把劇本和歌曲寄給梁朝偉，梁朝偉過目後提了3個接拍條件：我在哪裡你們就來哪裡拍，自己設計角色造型、 不許對方干預，只給2小時時間。



梁朝偉表示因為是他創造這一角色，所以造型當然依據他的想法決定；當時MV已在西班牙拍好，他本人則是在日本東京，於是製作團隊飛到東京來拍他的鏡頭。

有記者問梁朝偉是否通過這次合作成為NewJeans的粉絲，梁朝偉搔搔頭回答：「好像她們是我的粉絲。」 誠實又逗趣的回答引現場一片笑聲。



此外，MV導演申宇錫今年8月初做客李末年YT頻道時也提到梁朝偉的畫面是後製合成：MV是在西班牙巴塞羅那拍攝，梁朝偉的戲份則是在東京獨自一人完成，實際片場只有綠幕背景而已，「皆靠他的想像進行表演」。申導演還透露梁朝偉做了藝術指導和角色研究，不僅造型idea是由他提出，就連白色假髮和服裝都是梁朝偉親自購買。

申導演還透露，MV劇情來自神話故事「丘比特與賽姬」，維納斯嫉妒賽姬的美貌，得知兒子丘比特與她相戀便向她降下懲罰，梁朝偉的角色就是維納斯，鄭好娟則對應丘比特。 據悉梁朝偉很喜歡這一角色，特意和《重慶森林》的藝術總監一起做了角色研究，不僅白髮造型idea是由他提出，就連服裝也是梁朝偉親自購買。



▽梁朝偉客串出演NewJeans《Cool With You》B版MV：



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