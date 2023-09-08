Super Junior团综《神灯骑士》预告来啦！利特想贷款，东海「Gym钟国出身」却频频失利

「韩流帝王」Super Junior被任命为沙乌地阿拉伯旅游大使，和沙乌地阿拉伯旅游局合作拍了综艺节目《神灯骑士》（Knights of the Lamp），节目预告近日已释出！

预告开头就能看见满满的沙乌地阿拉伯风情，沙漠与都市并存。此时一盏神灯出现，6个人利特、神童、银赫、东海、厉旭与圭贤向神灯精灵许愿，利特竟然想贷款！？而厉旭想变成团体中最高的成员XDD。



接下来的内容满满笑容和笑声，预告特别剪辑了「6骑士」欢乐的精华画面：「MC老手」利特不仅一惯的开场白被吐槽，肢体搞笑也被说老派；神童被称赞是当地人会喜欢的类型，摇身一变沙乌地阿拉伯美男，而他综艺效果依旧一流，很会答题又会耍宝变魔术；银赫还是一样自信爆满，自称「梦之队」出身，胜负欲超强不惜自我配音跳起舞；



东海被说是「手球选手出身」、「‎《Gym钟国》出身」，结果战力100分成绩0分，直接成为游戏黑洞；厉旭的画风全然不同，快乐吃播、快乐自拍，完全就是旅游YouTuber；圭贤则变身整个团「风纪股长」，看不下去哥哥们太无聊都会跳出来管教，但最后又因哥哥们笑到不行（到底是拍到什么那么开心！！）。



《神灯骑士》将在9月13日韩国时间中午12点（港台时间11点）於JTBC首播。

▼完整预告片



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