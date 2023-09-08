SEVENTEEN开始录制《花样青春》！机场照惊现「十五夜同款领夹麦」，罗PD本人也同行～

SEVENTEEN结束一连两日的东京巨蛋演唱会《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN》，今早归国时有成员戴上领夹式麦克风，而疑似罗PD本人的身影也一闪而过！

根据现场粉丝拍到的照片，Hoshi和Dino的衣领都夹了迷你麦克风，而且和《出差十五夜》节目中用到的款式一模一样：



아잠만 설마 세븐틴 꽃청춘 가는거야??????



아니 십오야에서 쓰는 마이크랑 똑같아요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ아진짜 어떡해 진짜 가나봐 #세븐틴 #꽃청춘 pic.twitter.com/tLWMD6p0Kp — 땅콩 (@likeesunshine) September 8, 2023

影片20秒处，THE 8身后一闪而过的身影也超像罗PD！



누가봐도 나PD님 이시죠 ‼️



세븐틴 꽃청춘은 현실이된다. 꽃청춘적은 원우 칭찬해요 ~ 뽑은 도겸이 칭찬해요 ~ 복복복복



pic.twitter.com/gbTgSaF4wI — 세봉랜드 (@happysebongland) September 8, 2023

这件事瞬间登上X（Twitter）韩国区热门趋势，目前最热门的3个话题分别是「SEVENTEEN花样青春」「罗PD大人」「要去花样青春了吗」，大家真的超期待！



之前SEVENTEEN做客《出差十五夜》时，DK「金手」从60个「咣」（铭谢惠顾）里一下子就抽中「全员拍摄《花样青春》」，无敌好运让现场一片沸腾，罗PD则开始为预算发愁XD



▽精彩瞬间回顾：



세븐틴표 꽃청춘 공식화 진짜 감격스럽다 소원 적어 낸 원우 디노와 극악의 확률을 이기고 뽑아낸 황금손 도겸이에게 박수를pic.twitter.com/xNem3fzCYs pic.twitter.com/ELqlgwXFOz — 나야 계피(@eue2706) September 8, 2023

目前韩网已有报道证实了SEVENTEEN《花样青春》开拍的消息！作为罗PD的招牌节目之一，《花样青春》每次都趁嘉宾毫无防备时突然「打劫」、带去意想不到的地方，不知这次会把SEVENTEEN带去哪里制造未知的回忆呢？



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