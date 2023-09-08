SEVENTEEN开始录制《花样青春》！机场照惊现「十五夜同款领夹麦」，罗PD本人也同行～
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SEVENTEEN开始录制《花样青春》！机场照惊现「十五夜同款领夹麦」，罗PD本人也同行～

综艺   2023年9月8日   星期五11:12   Sani  

（封面图源：X@happysebongland、din0_99o211，FB@SEVENTEEN）

SEVENTEEN结束一连两日的东京巨蛋演唱会《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN》，今早归国时有成员戴上领夹式麦克风，而疑似罗PD本人的身影也一闪而过！

（图源：youtube@SEVENTEEN）

根据现场粉丝拍到的照片，Hoshi和Dino的衣领都夹了迷你麦克风，而且和《出差十五夜》节目中用到的款式一模一样：

影片20秒处，THE 8身后一闪而过的身影也超像罗PD！

这件事瞬间登上X（Twitter）韩国区热门趋势，目前最热门的3个话题分别是「SEVENTEEN花样青春」「罗PD大人」「要去花样青春了吗」，大家真的超期待！
（图源：X截图）

之前SEVENTEEN做客《出差十五夜》时，DK「金手」从60个「咣」（铭谢惠顾）里一下子就抽中「全员拍摄《花样青春》」，无敌好运让现场一片沸腾，罗PD则开始为预算发愁XD
（图源：youtube@《出差十五夜》SEVENTEEN篇）

▽精彩瞬间回顾：

目前韩网已有报道证实了SEVENTEEN《花样青春》开拍的消息！作为罗PD的招牌节目之一，《花样青春》每次都趁嘉宾毫无防备时突然「打劫」、带去意想不到的地方，不知这次会把SEVENTEEN带去哪里制造未知的回忆呢？
（图源：FB@SEVENTEEN）

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