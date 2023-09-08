這個食物組合應該要火了吧，便利店要不要考慮出套餐！BTS防彈少年團公開最愛的便利店三大食物

防彈少年團 V（金泰亨）公開了本人最愛的便利店食物。

近日，V 做客了 tvN 招牌綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，和主持人劉在錫、曹世鎬暢聊。 當被問及「你吃過早飯了嗎？」 V 回答：「吃了三角飯糰和速食意麵。」 還露出了非常滿足的笑容，接著他又說道：「最近有大碼的三文魚美乃滋（飯糰），之前餡心非常少，感覺好可惜哦，但現在完全不同了。」 非常用心地分享美食，「三角飯糰、意麵和半熟蛋（溏心蛋）是我最經常吃的組合。 」

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토핑 많은 참치마요 삼각김밥

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반숙란 pic.twitter.com/jdzMs8Gupd — 파이.97 (@euphoria_pie) September 6, 2023

當天的節目中並不只有美食分享，V 還透露了出道前的故事，感恩 BIGHIT 挑選自己當練習生，原本的他還只是個沒有任何慾望的練習生，自從進了出道組之後就改變了想法，「當時我覺得自己沒什麼實力，想要像其他成員一樣，不想要拖累大家，後來就很認真地練習。」

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