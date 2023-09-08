BBGirls侑廷和李奎汉的爱情从第一次见面就初见端倪！韩网友：他俩是在调情吧

女团BBGirls（原Brave Girls）侑廷和演员李奎汉正在热恋中，双方的经纪公司承认恋情。

7日，双方的经纪公司表示：「两个人正以良好的感情在交往中。 」早前，两人曾传出过一次曾经传出，不过两人都以「有其他朋友在场」否认了恋情。

没想到2个月后，侑廷和李奎汉终於认爱，收获了大批祝福的同时也让民众和粉丝再次聚焦两人初次邂逅的场景。 当初他们一同出演了节目《你以前从未来过这里吗？ 》，从第一次见面开始他和她就低著头打招呼。 之后侑廷还教李奎汉跳女团aespa的《Next Level》的舞蹈，聊天时你一句我一句，氛围十分欢快。 吃饭时，侑廷问李奎汉：「有没有拍很多照片」，对方却开玩笑地说道：「我醉了。」 李奎汉又说：「不是有句话说『男人们至少要去一次桑拿才能成为真正的朋友』嘛，今天大家虽然是第一次见面，却有一种认识了很久的感觉。」 表达了与侑廷一起出游的满足感。





得知侑廷和李奎汉恋爱的消息，重新翻回当时的节目片段，不少网友表示也许第一次见面时两人就暗生情素，「哇，李奎汉那个时候是在调情吧」、「我醉了，其实是被侑廷迷住了的意思吧」、「怎么我比他俩还心动」、「他俩从那时开始就有点暧昧气息了」、「真好，初次邂逅被电视节目记录了下来」等。

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