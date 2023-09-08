羅PD：《Biong Biong地球娛樂室》第一人選就是李泳知，選角時都做了背調，調查了她們的人品

羅暎錫PD公開了綜藝節目《Biong Biong地球娛樂室》選角的幕後故事。

6日，羅PD的《出差十五夜》公開新內容，邀請了《雜務之神》的導演朴賢勇和自稱1號「跟班」的藝率PD一起出演，他們一起談論了《BIONG BIONG地球娛樂室》的選角幕後故事。



羅PD表示：「《地樂室》初衷就是做一檔以女藝人為主的綜藝，第一人選就是李泳知，她是個能量超級好的朋友，所以很想用她。 給她的經紀公司打電話，但當時泳知正在美國演出，所以很難聯繫上她。 後來聽說她打算暫時不做綜藝節目，準備專心從事音樂活動，她拒絕了所有的邀約，但我們給她發了短訊，很誠懇地邀請她。 我們問李泳知『妳不考慮一下嗎？』 很感激她後來聯繫了我們，確認第一個加入節目。」



朴賢勇導演補充道：「如果那時候沒有選中泳知，我們可能無法一起工作，現在的她非常出色。」 羅PD也贊同地說：「對，我們也有自己的YouTube頻道，但泳知的YouTube做得比我們好得多，作為藝術家、創作者，她在各個方面都比我們強。」 對李泳知讚不絕口。

節目的第二個選角就是喜劇女演員李恩智。 羅PD說：「當《Psick University》人氣最火的時候是她在其中飾演配角『吉恩智』時，其實我們在選角時會進行背調（背景調查）。 我們詢問她們的人品，還有拍攝結束後是否會說髒話等等，都進行了一番調查。 作為（節目中的）大姐，她有主導性格，而且實力也非常強大，所以她能夠加入讓我們覺得很幸運。 」



第三位選角是IVE的安俞真，羅PD說：「我想在偶像中選擇一位成員，然後俞真加入了我們。 字幕組形容她為『清澈眼神的狂人』，這個表達非常貼切。 她在準備《Love Dive》這首歌時參加了選角，這首歌大獲成功，我們也看到了她在音樂方面的才華。」



最後被選上的就是OH MY GIRL的Mimi。 據朴賢勇導演稱，疫情期間與妻子在家隔離時提到了Mimi，妻子稱她是個很有趣的人，「我看過她的YouTube節目，她的節目非常原始，雖然是愛豆，但竟然做甜點吃播，這讓我感到驚訝。」



正因為幾位PD的慧眼識珠，才讓觀眾們看到了韓綜史上最搞笑的純女藝人綜藝，羅PD表示：「她們只是來了，然後就爆發了。 事實上我們沒有刻意想搞笑，她們甚至沒有出演綜藝節目的經驗，但很快就能融入其中，說話、跳舞都很默契。 這是怎麼發生的呢？ 我也很驚訝。 我感覺自己用掉了十年的運氣，要帶著她們繼續拍10年。」 表達了對4名女生的信任。





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