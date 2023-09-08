【韓網熱帖】SEVENTEEN日本首場演唱會上Joshua哭了，韓網評論破千條

6日，男團SEVENTEEN站上東京小巨蛋舞台，為下半年的日本巡演拉開正式帷幕。

9月起，SEVENTEEN將在日本多個城市舉辦巡迴演出會「FOLLOW」。 整場演出中，除了因健康原因暫停活動的夫勝寛正式回歸，吸引了廣大歌迷的關注之外，和女網紅戀情曝光而從未正面回應過的Joshua也是焦點人物。在環節談話中，Joshua一度落淚，相關畫面被發到韓網之後引得無數網友、粉絲留言。

230906 슈아 울어요…

슈아야 앞으로는 행복만 하자.. pic.twitter.com/w87pZgjTV6 — (@shudiing) September 6, 2023

230906 SEVENTEEN FOLLOW TO JAPAN Tokyo



조슈아ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/xWSpJBDu61 — . (@04060915_) September 6, 2023

1. 這也太像做戲了吧

2. 男愛豆為什麼這麼愛哭，是不是太感性了

3. 所以他到底說了什麼？ 因為談戀愛，所以很抱歉？

4. 他在後台會笑的，放心

5. 嘖嘖嘖，哭就能解決問題嗎？ 去找你女友安慰你吧

6. 中國粉絲明天會不會又送卡車？

7. Shua呀，希望你今後幸福

8. 都哭完了吧，那就好好做你該做的事情吧

9. 雖然哭得很刻意，但是不管怎麼說這段時間辛苦了

10. 哇，男團原來一上來就哭啊，果然很男人

11. 粉絲們看到他哭會心疼吧，然後再一次入坑

12. 看來出了事情之後用哭來解決已經是慣例了，不過本來沒什麼存在感，突然有了人氣應該高興才對，都上了Twitter趨勢了

13. 看來哭可以求得粉絲的寬恕，和粉絲協商好就行了

14. 粉絲真的太善良了，都不忍心他哭，換作是我的話只會讓他解釋清楚

15. 為什麼他談個戀愛就要被嘲諷，JOSHUA可是打破比起犯罪、談戀愛更可怕的變態愛豆界生態的人

16. 哎唷，這麼好看的一個年輕人......

17. 不過話又說回來，他哭起來真好看

18. 你去中國哭看看

19. 有罵的粉絲，也有理解他的粉絲，不過都和我無關，他確實有些可憐

20. 今後要幸福， 和你女朋友一起

21. 我真的好奇有什麼好哭的？ 最近身心疲憊？

22. 爭議爆出之後還在粉絲面前哭？ 努力不讓眼淚落下來的樣子裝都不裝，如果假裝忍住不哭，還看起來比較可憐

23. 太可笑了，是粉絲花錢，該哭的應該是她們，傷心的也是粉絲

24. 已經看到了他要繼續活動的意志了

出處：https://cafe.daum.net/subdued20club/ReHf/4568096?q=%EC%98%A4%EB%8A%98%20%EC%A1%B0%EC%8A%88%EC%95%84%20%EC%9A%B8%EC%96%B4%EC%9A%94&re=1

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