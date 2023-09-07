《保护者》郑雨盛首度执导父丧期间仍赶拍 金南佶认「精神年龄低」与小17岁朴柔娜竟然意外合拍!

全球153个国家争购版权疯抢上映的《保护者》，是青龙影帝郑雨盛出道30多年首部自导自演之作，故事叙述10年后出狱的秀赫（郑雨盛 饰），在得知自己有个女儿后想回归平凡的生活，与想妨碍他和伤害他家人的恶徒们展开对决的动作巨献！9月8日在台上映！

郑雨盛这次在《保护者》中，饰演一名为保护女儿奋不顾身的父亲，而他也透露拍摄本作时，让他感到最辛苦的是父亲在他拍摄《保护者》的过程中去世了，但因为当时在赶拍，所以他只能为父亲办了简单的丧礼后，又马上回到片场拍摄动作戏，而这也让郑雨盛心想这样真的没关系吗，度过一段煎熬的时间。出道20年的金南佶，接连参演有「清潭洞夫妇」之称的李政宰、金南佶所执导的电影《猎首密令》和《保护者》，他透露两人的执导方式大不相同，李政宰主要负责掌握大方向；郑雨盛则会注意到连工作人员都忽略的部分，十分细腻。但金南佶也笑说两位导演都让他感到很疲惫，他表示：「在《保护者》拍摄现场时，雨盛哥要执导还要参演，一个人忙到不可开交！而我当时最后悔的是，不该再参演演员出身的导演所执导的电影，因为没有逃跑的余地啊！」



而对於会请金南佶参演本作的原因，导演郑雨盛表示：「在选角过程中，因为有私交就更慎重了。在要给金南佶剧本时我也很苦恼，因为必须不带私人情感，要以专业的角度去判断才行。我从未和金南佶一起合作过电影，但私下很常见面，觉得他所拥有的天真烂漫很适合《保护者》中的角色！」而许多观众都觉得金南佶在《保护者》中看起来十分年轻，而且本作中与小17岁的朴柔娜饰演杀手拍档，对於首度合作的默契，金南佶笑说：「因为我的精神年龄很低，朴柔娜的精神年龄很高，所以合作时没有觉得不便的地方！朴柔娜一开始话不多，但在拍摄中期开始，我们俩就像朋友一样相处得很好！」金南佶还爆料原本《保护者》剧本中有他和朴柔娜的爱情戏，他说：「但大家都觉得好像不太适合，虽然我自己有自信能克服年龄上的差距，但郑雨盛导演要我别那么有自信，后来我们就把这部分拿掉了！」



另外，朴星雄这次在《保护者》中的长发造型也造成话题，他透露这是他亲自向郑雨盛提议的，因为想展现出更特别的反派角色，他说：「当我向郑雨盛导演提议时，他对我说就试试看吧，但试装那天我就后悔了，因为要接发，一次要花4个小时的时间，头皮很痛！」血脉贲张动作巨献《保护者》本周五9月8日在台上映！



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