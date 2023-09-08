【韩网热帖】SEVENTEEN日本首场演唱会上Joshua哭了，韩网评论破千条

6日，男团SEVENTEEN站上东京小巨蛋舞台，为下半年的日本巡演拉开正式帷幕。

9月起，SEVENTEEN将在日本多个城市举办巡回演出会「FOLLOW」。 整场演出中，除了因健康原因暂停活动的夫胜寛正式回归，吸引了广大歌迷的关注之外，和女网红恋情曝光而从未正面回应过的Joshua也是焦点人物。在环节谈话中，Joshua一度落泪，相关画面被发到韩网之后引得无数网友、粉丝留言。

230906 슈아 울어요…

슈아야 앞으로는 행복만 하자.. pic.twitter.com/w87pZgjTV6 — (@shudiing) September 6, 2023

230906 SEVENTEEN FOLLOW TO JAPAN Tokyo



조슈아ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/xWSpJBDu61 — . (@04060915_) September 6, 2023

1. 这也太像做戏了吧

2. 男爱豆为什么这么爱哭，是不是太感性了

3. 所以他到底说了什么？ 因为谈恋爱，所以很抱歉？

4. 他在后台会笑的，放心

5. 啧啧啧，哭就能解决问题吗？ 去找你女友安慰你吧

6. 中国粉丝明天会不会又送卡车？

7. Shua呀，希望你今后幸福

8. 都哭完了吧，那就好好做你该做的事情吧

9. 虽然哭得很刻意，但是不管怎么说这段时间辛苦了

10. 哇，男团原来一上来就哭啊，果然很男人

11. 粉丝们看到他哭会心疼吧，然后再一次入坑

12. 看来出了事情之后用哭来解决已经是惯例了，不过本来没什么存在感，突然有了人气应该高兴才对，都上了Twitter趋势了

13. 看来哭可以求得粉丝的宽恕，和粉丝协商好就行了

14. 粉丝真的太善良了，都不忍心他哭，换作是我的话只会让他解释清楚

15. 为什么他谈个恋爱就要被嘲讽，JOSHUA可是打破比起犯罪、谈恋爱更可怕的变态爱豆界生态的人

16. 哎唷，这么好看的一个年轻人......

17. 不过话又说回来，他哭起来真好看

18. 你去中国哭看看

19. 有骂的粉丝，也有理解他的粉丝，不过都和我无关，他确实有些可怜

20. 今后要幸福， 和你女朋友一起

21. 我真的好奇有什么好哭的？ 最近身心疲惫？

22. 争议爆出之后还在粉丝面前哭？ 努力不让眼泪落下来的样子装都不装，如果假装忍住不哭，还看起来比较可怜

23. 太可笑了，是粉丝花钱，该哭的应该是她们，伤心的也是粉丝

24. 已经看到了他要继续活动的意志了

出处：https://cafe.daum.net/subdued20club/ReHf/4568096?q=%EC%98%A4%EB%8A%98%20%EC%A1%B0%EC%8A%88%EC%95%84%20%EC%9A%B8%EC%96%B4%EC%9A%94&re=1

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