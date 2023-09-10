【韓網熱帖】連BTS防彈少年團V都逃不過的「現實兄妹」關係：弟弟妹妹從來不向朋友提我

防彈少年團成員V也有「現實兄妹」一面。

最近V做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開了與弟弟、妹妹們相處的趣事。 V透露自己既有弟弟又有妹妹，聽得曹世鎬和劉在錫十分好奇3人之間是如何相處的，畢竟有這樣一位世界頂流愛豆哥哥，弟弟妹妹們想不炫耀都難吧。 沒想到V卻說自家的弟弟和妹妹完全不和朋友提他，甚至不經常聯繫，一年最多聯絡1、2次，就連防彈少年團拿到BILLBOARD一位時，弟弟妹妹們也沒有任何表示。 V和弟弟妹妹們最後一條資訊還停留在很久之前的「歐巴，你要回來嗎？」 、「哥，再見」。



V還表示他們之間從來不準備生日禮物，只是在父母過生日時，為了不買到重複的禮物，才會互相問一聲。 當然弟弟、妹妹也有主動聯繫V的時候，那就是有事情要拜託大哥的時候！V和弟弟妹妹們的相處模式引發不少網民的共鳴，紛紛表示：「我家也這樣，這就是現實兄弟/妹啊。」

1. 這才是正常的，換我也一樣，你想想10多年的時間里他也只是我普通的親哥哥，都這樣過了10多年了，突然有一天他成了BTS的V，當然弟弟妹妹有可能喜歡防彈其他成員

2. 現實生活里家人真的就是這樣

3. 10000%反映了現實生活

4. 我以為看的是我和我哥的相處方式，簡直一模一樣

5. 哈哈哈，不知道妹妹會不會罵V啊，我生氣的時候經常罵我哥

6. 其實我很好奇弟弟妹妹的長相

7. 即使他是萬人矚目的V，但在我眼裡也只是和我有血緣關係的哥哥而已，脫光了我都不看一眼

8. 感覺關係好的姐弟經常看到，反而兄妹關係好的非常少見

9. 我弟弟也一樣啊，只有需要買東西的時候才喊我姐

10. 好像V很少提起弟弟妹妹，不知道是真的不親，還是為了保護他們，藝人的兄弟節目自帶神秘主義，還蠻喜歡的

11. 平時說話的時候：呀，金泰亨！要買東西的時候：歐巴

12. 這樣才好吧，這要比因為哥哥出名了，就經常聯繫伸手要錢好一百倍

13. 他們只是不經常聯繫而已，如果弟弟妹妹要買東西，他肯定會給予經濟上的支持，他又沒說不給他們錢

14. 弟弟妹妹也很聰明，如果告訴別人自己是V的弟弟妹妹，應該會被周圍人累死吧，也要保護家人的隱私

15. 有很多藝人家庭都會利用藝人形象掙錢，他家弟弟妹妹真的很不錯

16. 你要知道家裡出了一個這麼有名氣的人，會有多少人要貼上來吸血，他家真的很健康

17. 我以為他是家裡的老幺

18. V的妹妹應該長得很漂亮吧

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞