这个食物组合应该要火了吧，便利店要不要考虑出套餐！BTS防弹少年团公开最爱的便利店三大食物

防弹少年团 V（金泰亨）公开了本人最爱的便利店食物。

近日，V 做客了 tvN 招牌综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》，和主持人刘在锡、曹世镐畅聊。 当被问及「你吃过早饭了吗？」 V 回答：「吃了三角饭团和速食意面。」 还露出了非常满足的笑容，接著他又说道：「最近有大码的三文鱼美乃滋（饭团），之前馅心非常少，感觉好可惜哦，但现在完全不同了。」 非常用心地分享美食，「三角饭团、意面和半熟蛋（溏心蛋）是我最经常吃的组合。 」

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토핑 많은 참치마요 삼각김밥

스파게티 컵라면

반숙란 pic.twitter.com/jdzMs8Gupd — 파이.97 (@euphoria_pie) September 6, 2023

当天的节目中并不只有美食分享，V 还透露了出道前的故事，感恩 BIGHIT 挑选自己当练习生，原本的他还只是个没有任何欲望的练习生，自从进了出道组之后就改变了想法，「当时我觉得自己没什么实力，想要像其他成员一样，不想要拖累大家，后来就很认真地练习。」

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