华莎自爆因「擦边舞蹈」被网暴：留言太可怕了，今年哭得最惨的就是那次

前段时间，华莎亮相韩国成均馆大学的学校庆典活动，因舞蹈动作有些露骨擦边而引发热议，虽然有网友表示支持，称「只是舞蹈动作而已」，但更多的人则批评她「露骨下流」、「动作不雅」，之后学生父母人权保护联合会告华莎演出淫秽，警方一度介入调查。



日前华莎做客了成始璄的YouTube节目，袒露了那件事情之后的心理活动。 华莎表示：「当时MAMAMOO在美洲进行巡演，抵达美国的那天收到好多KAKAO TALK短讯，一边想著『发生什么大事了吧』一边祈祷著打开了手机。」

华莎表示以往的自己并不在乎网路上的各种评论，但那一次却因为网民们极度恶劣的发言令她十分痛苦。 但因为巡演在即，华莎只能收拾好自己的心情，装作什么事情都没发生一般投入演出，等演唱会结束后才忍不住落泪。 「到了酒店之后成员之间互道『辛苦了』，那时我就大哭起来，那应该是我一年当中哭得最凶的一次，眼泪就像倾盆大雨一样。 我跑去停车场哭，因为那里没有人，趴在那里哭了很久才缓过神，当时还有5辆车经过我身旁时问我需不需要帮忙，因为担心事情变得更大，才忍住不哭。」



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