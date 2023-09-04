女團IVE確定10月13日回歸！迷你首專《I'VE MINE》力推3首主打歌，首次世巡本週開跑

人氣女團IVE昨日通過官方SNS宣佈即將發行首張迷你專輯《I'VE MINE》，3張不同風格的預告海報暗示將有3首不同概念的主打歌，引起期待。

正式發售首張迷你專輯之前，IVE將陸續公開3首主打歌的音源及MV：9月25日公開《Either way》，10月6日公開《Off the Record》，10月13日公開最後一首主打歌《BADDIE》，隨即展開宣傳活動。







IVE每次發行新專輯都勇於打破固有形象、挑戰不同音樂類型，不變的是以歌詞延續「narcissism（自戀、自我陶醉）」的主題。 IVE以現象級人氣實現了「5連Mega Hit」，令人期待本次專輯能否進一步證明其在音樂上的成長，並再次展現IVE獨有的魅力。

IVE以出道曲《ELEVEN》獲得13個一位，隨後的《LOVE DIVE》《After LIKE》分別達成10冠王和14冠王，去年更憑《LOVE DIVE》在Circle Chart（前稱Gaon Chart）全球K-POP排行榜、數位排行榜、串流媒體排行榜上榮登榜首。



同時，IVE在TikTok也創下使用量最高音源的記錄，橫掃各大頒獎禮的新人賞、本賞、甚至大賞。 今年4月發行的首張正規專輯《I've IVE》初動銷售（發行後一週的唱片銷售）突破了110萬，連續2張專輯登上「百萬銷量」寶座。

不僅如此，雙主打曲《Kitsch》和《I AM》亦在韓國各大音源網站名列前茅，先後斬獲11座打歌節目冠軍獎杯。



此外，IVE即將舉辦首次世界巡演《IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE》，首場演出將於本月7日和8日在首爾蠶室室內體育館巨星。



▽一起來欣賞IVE經典人氣歌曲：



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