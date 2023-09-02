SJ銀赫自立門戶首個活動被喊「代表nim」超害羞，要厲旭別退社：我才能腳踏兩條船

Super Junior銀赫與東海昨（1）日正式離開SM娛樂自立門戶，銀赫「退社」後首個活動是和厲旭代班廣播節目《兩點出逃》，聊到相關話題製造相當多笑點。

開場銀赫先是聊近況講到成立公司，馬上就有現場粉絲喊他「代表nim」，他馬上揮手否認：「那種稱呼現在還太肉麻了。」厲旭便問：「理事nim？」銀赫回答：「不是不是，是代表沒錯，但是……希望不要那麼叫，太尷尬了。」銀赫否認「李代表」、「代表nim」等稱號，但還是止不住現場歡呼聲。



來賓Brain（Fly to the Sky）、金政模（TraxX前成員）登場，兩人一開口就喊SM以前的招牌聲音「SM Entertainment」，因為坐上四人正巧都是SM娛樂出身的歌手！銀赫笑說：「還以退社（離開公司）順序坐下了。」四個人分別介紹退社時間，銀赫說是「今天」笑翻Brain，Brain讚道：「當天就直播也太帥！」銀赫便向兩位「退社前輩」鞠躬。



雖然銀赫口口聲聲說自己當天退社了，但當厲旭說「除了我之外都退社了」，他還是糾正他：「我是半SM，半SM（編按：因為還在團體Super Junior裡）。」四人講了一大串過去在SM告誡「不要做」的事情後，也向彼此告誡，銀赫竟然對厲旭說：「不要退社！」厲旭很乖(?)，欲言又止：「有點……我知道了。」金政模問銀赫是不是後悔了，銀赫回答：「要有一些成員留著，我才能腳踏兩條船。」金政模：「才能重新回去？半退社半退社。」又引起一陣笑聲。



▼網友翻錄完整節目，銀赫和厲旭還聊了不少過往宿舍趣事呢！



（0:09:36 代表nim／0:10:45厲旭爆料他曾向經紀人告發銀赫「帶女人回宿舍」／0:17:02 銀赫回顧這幾年和圭賢一起住宿社，自己像寄生蟲一樣都要偷偷摸摸的／1:07:06 來賓與主持人按退社順序坐下／1:10:27 銀赫糾正厲旭他是「半SM」／1:38:55 銀赫爆料宿舍冰箱的肉都是神童的／1:14:38 銀赫：「退社哈幾馬！」／1:44:05 厲旭說SJ是「契約關係」可以借錢的，銀赫說始源應該不用借……）

▼厲旭的美聲獻唱也不能錯過！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞