INFINITE时隔七年以「完全体」回归!更用心准备「逆应援」当成彩蛋送台粉

韩国实力偶像男团INFINITE时隔七年以「完全体」在台举办全新巡回演唱会《COMEBACK AGAIN》，出道十三年的他们历经团员当兵退伍、告别旧东家在新公司INFINITE COMPANY合体后展现团魂不灭精神的一面人气依旧，9/2、9/3一连两天在新北工商展览馆的演唱会不仅开票就创门票秒杀纪录，两场更吸引共六千名爆满粉丝朝圣，让人见识到INFINITE的无限魅力！

此次是INFINITE出道13年来第三次在台湾举办大型演唱会，有别於前两次开唱，再次合体的INFINITE展现十足的团结力及新气象，不仅从歌单、舞台设计到舞蹈编排全都由六位成员亲力亲为参与筹备策画，宠粉的他们更一口气准备了从出道以来25首经典好歌飨歌迷，其中开场特别以脍炙人口的出道曲 〈Come Back Again〉( 再次回来吧 ) 象徵INFINITE气势回归与INSPIRIT们（粉丝名）团聚，紧接著充满动感的 BTD (Before The Dawn)的前奏一下令粉丝集体尖叫，当全员跳起魅惑及力道感满满的招牌「蝎子舞」更掀全场高潮，再来第三首更唱起曾登2012美国Billboard 告示牌K-POP排行榜冠军的〈The Chaser〉( 追击者) 拉起粉丝高涨情绪，全体热情呼喊疯狂尖叫声震耳欲聋！



而接连献唱多首粉丝喜爱的〈BAD〉、〈TELL ME〉、〈Last Romeo〉等金曲的INFINITE把粉丝拉进时光隧道，当唱起经典成名曲〈Be Mine〉(成为我的人)彷佛对粉丝呼喊示爱，令在场INSPIRIT们集体恋爱，顿时掀起无限回忆杀！ 除了经典金曲外，七月底甫发行全新迷你专辑《13egin》的INFINITE也趁著这次开唱携新作来台首唱两首新歌〈New Emotion〉、〈时差〉，现场演唱实力搭配全新编排的舞蹈，让整场演唱会充满彩蛋惊喜！值得一提的是，这次演唱会上特别献唱了〈The Eye〉这首歌似乎特别应景，原来这首中文名为〈台风〉的经典歌2016年发行时台湾刚好遇到三台来袭的天气，这次相隔多年再次来台开唱献唱这首〈The Eye〉又碰巧遇到三台环绕，歌名巧合不仅十分「应景」成为粉丝间的话题，也足见「无限」魅力无法挡，连台风都被吸引来共舞助阵！



宠粉无极限的INFINITE除了演唱会献唱经典给足惊喜外，先前金圣圭曾在台北场演唱会做的手幅「逆应援」让粉丝感动不已，这次趁著全员合体开唱，成员们也特别准备了「逆应援」当成彩蛋送给粉丝。表达粉丝对他们不离不弃的支持，让现场洋溢著温馨气氛。



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