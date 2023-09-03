不信你沒聽過！「歐巴，歐巴，你有車嗎？」超多偶像愛模仿，原唱竟然是她
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不信你沒聽過！「歐巴，歐巴，你有車嗎？」超多偶像愛模仿，原唱竟然是她

明星   2023年9月3日   星期日09:00   Tracy   1

（封面圖源：twitter@MBC_entertain）

這首歌的原唱到底是誰？

最近大家有沒有被這首歌洗腦，只有短短幾句台詞：「歐巴，歐巴，是有錢人嗎？ 歐巴，歐巴，你有車嗎？ 歐巴，歐巴，你住哪裡？ 歐巴，歐巴，我很貴」。相信你一定在 tiktok 等 SNS 上以及愛豆粉絲會、見面會上聽到過。

這首歌從YouTube上開始流傳，原影片發布於2021年，2022年第三季度逐漸開始擴散，直到2023年爆火，成為無數人模仿的對象，YouTube上的影片點擊率已經突破了1600萬，不少網友表示「歐巴，有車嗎那段簡直就是 killing part」，尤其是影片中女生轉動方向盤的模樣很寫實，很多人都表示「 一看就是開大型車的人」。

其實這首歌的原唱是安昭美，一名搞笑藝人，而《歐巴，有車嗎》原來的歌名叫《吃完泡麵再走吧》，是安昭美新人時期為賺20萬的零花錢而錄製的歌曲。 前段時間安昭美還登上了綜藝節目的舞台，重現了這首經典熱曲。

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