不信你沒聽過！「歐巴，歐巴，你有車嗎？」超多偶像愛模仿，原唱竟然是她

這首歌的原唱到底是誰？

最近大家有沒有被這首歌洗腦，只有短短幾句台詞：「歐巴，歐巴，是有錢人嗎？ 歐巴，歐巴，你有車嗎？ 歐巴，歐巴，你住哪裡？ 歐巴，歐巴，我很貴」。相信你一定在 tiktok 等 SNS 上以及愛豆粉絲會、見面會上聽到過。

윤정한이 오빠오빠오빠 돈 많아? 이걸 추고있다는게 그리고 그걸 부르고 있는 사람이 조슈아라는게 구라같다

pic.twitter.com/MPirLGMimC — 쁑 (@ppyung_han) May 7, 2023

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오빠... 오빠... 돈 많아...?

ㄴ 챌린지 천재 아이돌 등극. pic.twitter.com/G732RH5DA0 — 쿠마 (@kumark_ing) December 30, 2022

아씨빨!!

이거설마 무의식적으로 오빠오빠돈많아?부른거임?

아제발 제발 너무웃김.. pic.twitter.com/JvXYjyec0T — 대파 (@dragonpa_) November 7, 2022

아 백현 버전

오빠오빠돈많아? 오빠오빠차있어?

백현 오빠 표정봐 즐기시는 거 같은데pic.twitter.com/YquR8tdepB — 백현 아카이브 (@BHarchive_) July 17, 2023

這首歌從YouTube上開始流傳，原影片發布於2021年，2022年第三季度逐漸開始擴散，直到2023年爆火，成為無數人模仿的對象，YouTube上的影片點擊率已經突破了1600萬，不少網友表示「歐巴，有車嗎那段簡直就是 killing part」，尤其是影片中女生轉動方向盤的模樣很寫實，很多人都表示「 一看就是開大型車的人」。



其實這首歌的原唱是安昭美，一名搞笑藝人，而《歐巴，有車嗎》原來的歌名叫《吃完泡麵再走吧》，是安昭美新人時期為賺20萬的零花錢而錄製的歌曲。 前段時間安昭美還登上了綜藝節目的舞台，重現了這首經典熱曲。

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