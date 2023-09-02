媽媽不要看！2PM尼坤挑戰好萊塢的大螢幕作品！19禁尺度大突破！

日前2PM合體登場綜藝節目，與粉絲分享了各成員的近況，其中尼坤（Nichkhun）最近正活躍於電影螢幕，他參與演出的作品《The Modelizer》引起了大家的關注，而尼坤更說明這是部大尺度的電影，連媽媽都拒絕收看。

電影《The Modelizer》今年7月中已經在北美上映，劇情描述一位香港富豪青年遇上了與自己價值觀完全相反的模特兒卡米拉，發現了真正的愛情。尼坤在片中是演的是這位富豪的好朋友，人物設定是一位泰國華裔富豪家庭的第二代，活躍於各大名人派對，帥氣的外貌以及紳士感，備受周圍的人們關注。因這位模特兒，讓兩位富豪青年的友情出現裂痕，但尼坤仍盡力守護友情。



在8月31日播出的韓國綜藝節目《홍김동전》中2PM合體登場，尼坤也表示最近忙於海外活動，也剛結束一部電影作品，他剛說到這，成員們就趕緊異口同聲幫他補充說明，尼坤拍的是一部愛情電影，非常煽情，尺度也相當大，主持人金淑趕緊問到：「有脫衣服嗎？」2PM成員們回答：「這並不是有沒有脫衣服的等級！」暗示著尺度大到不是只有裸露能夠說明的。



尼坤也補充說明，電影在後期製作時，媽媽看到他的第一個登場場面，就說不看了，這還是媽媽第一次對他的電影作品有這種反應，也承認了的確尺度滿大的。

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