妈妈不要看！2PM尼坤挑战好莱坞的大萤幕作品！19禁尺度大突破！

日前2PM合体登场综艺节目，与粉丝分享了各成员的近况，其中尼坤（Nichkhun）最近正活跃於电影萤幕，他参与演出的作品《The Modelizer》引起了大家的关注，而尼坤更说明这是部大尺度的电影，连妈妈都拒绝收看。

电影《The Modelizer》今年7月中已经在北美上映，剧情描述一位香港富豪青年遇上了与自己价值观完全相反的模特儿卡米拉，发现了真正的爱情。尼坤在片中是演的是这位富豪的好朋友，人物设定是一位泰国华裔富豪家庭的第二代，活跃於各大名人派对，帅气的外貌以及绅士感，备受周围的人们关注。因这位模特儿，让两位富豪青年的友情出现裂痕，但尼坤仍尽力守护友情。



在8月31日播出的韩国综艺节目《홍김동전》中2PM合体登场，尼坤也表示最近忙於海外活动，也刚结束一部电影作品，他刚说到这，成员们就赶紧异口同声帮他补充说明，尼坤拍的是一部爱情电影，非常煽情，尺度也相当大，主持人金淑赶紧问到：「有脱衣服吗？」2PM成员们回答：「这并不是有没有脱衣服的等级！」暗示著尺度大到不是只有裸露能够说明的。



尼坤也补充说明，电影在后期制作时，妈妈看到他的第一个登场场面，就说不看了，这还是妈妈第一次对他的电影作品有这种反应，也承认了的确尺度满大的。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻