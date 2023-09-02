韓男團恐後繼無人，「招不到帥哥」4大原因公開！男女練習生懸殊1：9，苦練多年「CP值」不及上戀綜&當網紅

韓國男團一度是 KPOP 的主力，但近幾年女團勢頭明顯超過男團，不論歌曲大眾性還是成員知名度都有後來居上的趨勢，究其原因，有人認為是當男團已成為「CP值極低的選項」。

據韓媒，某大型 KPOP 企劃社的新人開發負責人感慨說，最近招募練習生的男女比例達到 1:9，即是9個女生報名才有1個男生報名。 隨著 NewJeans、IVE 等大勢女團受到關注，很多少女帶著憧憬之情報名當練習生，同時男練習生則劇烈減少。 負責人認為：「YouTuber 和網紅等展現個人才藝的途徑變多了，很難說服他們進行漫長辛苦的訓練。」



另有韓國網友分析如今年輕帥氣的男生不想當偶像的4大原因，其一是如果想出名上電視的話，出演戀愛真人秀可能更快。 例如：賢奎出演《換乘戀愛2》爆紅後，廣告代言、頒獎禮、雜誌寫真一個接一個; DEX 也憑《單身即地獄2》名氣大增，去印度錄節目都被當地路人認出。





原因之二是如果有確定想做的音樂，以男生立場其實並不會優先選擇男偶像的音樂類型。 《Show Me The Money 11》去年8月開放報名後，僅僅2天參加人數就超過3萬，刷新歷代最高紀錄。



第三個原因，如果想一邊賺大錢一邊獲得女生們喜愛，其實不用辛苦地唱歌跳舞或費心同隊友做 CP 營業賣腐，當 YouTuber 都可達到同樣效果。例子之一就是直播內容只有K書、純靠顏值氣質爆紅的「봇노잼」，現在他的YouTube頻道有39.7萬訂閱者，IG也有近14萬粉絲。



第四個原因，如果有才華想賺錢，同時希望盡情談戀愛、不想被打擾私生活的話，在TikTok上PO些30秒的短影片就夠了。

綜上：對帥哥而言，當偶像既要苦練歌舞又要忍受集體生活、承受私生活被侵犯的風險，還不能自由自在談戀愛、不能吸煙飲酒，就連SNS也必須小心謹慎，實在是CP值很低的選項。

對於這一分析，不少韓國網友表示認同：「換做是我也不想當偶像」「談戀愛被送卡車、說話不合粉絲心意被送卡車、交流少了被舉報給記者，誰要當男偶像啦」「美男本來就少，努力的美男更少」「所以真的很感謝我家歐巴當了偶像」「男團編舞難度越來越高、大眾性卻下降，也是原因之一吧」「會去當練習生的應該真的是熱愛唱歌跳舞」「當練習生就像從10代初期開始進入看不見盡頭的高三，若發現其他不那麼辛苦的路，當然不想走這條」 「男演員也是越年輕一代越...」「女生會憧憬女團並想要成為她們，但男生好像很少憧憬男團... 」「國小課間女生都在教室跳女團的舞，男生則跑出去踢球，感覺完全沒在關注」「反正長相一般的也能打扮一番出道，以10代男生立場來看並非憧憬對象，也就沒人想做吧」。

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