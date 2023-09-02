韩男团恐后继无人，「招不到帅哥」4大原因公开！男女练习生悬殊1：9，苦练多年「CP值」不及上恋综&当网红

韩国男团一度是 KPOP 的主力，但近几年女团势头明显超过男团，不论歌曲大众性还是成员知名度都有后来居上的趋势，究其原因，有人认为是当男团已成为「CP值极低的选项」。

据韩媒，某大型 KPOP 企划社的新人开发负责人感慨说，最近招募练习生的男女比例达到 1:9，即是9个女生报名才有1个男生报名。 随著 NewJeans、IVE 等大势女团受到关注，很多少女带著憧憬之情报名当练习生，同时男练习生则剧烈减少。 负责人认为：「YouTuber 和网红等展现个人才艺的途径变多了，很难说服他们进行漫长辛苦的训练。」



另有韩国网友分析如今年轻帅气的男生不想当偶像的4大原因，其一是如果想出名上电视的话，出演恋爱真人秀可能更快。 例如：贤奎出演《换乘恋爱2》爆红后，广告代言、颁奖礼、杂志写真一个接一个; DEX 也凭《单身即地狱2》名气大增，去印度录节目都被当地路人认出。





原因之二是如果有确定想做的音乐，以男生立场其实并不会优先选择男偶像的音乐类型。 《Show Me The Money 11》去年8月开放报名后，仅仅2天参加人数就超过3万，刷新历代最高纪录。



第三个原因，如果想一边赚大钱一边获得女生们喜爱，其实不用辛苦地唱歌跳舞或费心同队友做 CP 营业卖腐，当 YouTuber 都可达到同样效果。例子之一就是直播内容只有K书、纯靠颜值气质爆红的「봇노잼」，现在他的YouTube频道有39.7万订阅者，IG也有近14万粉丝。



第四个原因，如果有才华想赚钱，同时希望尽情谈恋爱、不想被打扰私生活的话，在TikTok上PO些30秒的短影片就够了。

综上：对帅哥而言，当偶像既要苦练歌舞又要忍受集体生活、承受私生活被侵犯的风险，还不能自由自在谈恋爱、不能吸烟饮酒，就连SNS也必须小心谨慎，实在是CP值很低的选项。

对於这一分析，不少韩国网友表示认同：「换做是我也不想当偶像」「谈恋爱被送卡车、说话不合粉丝心意被送卡车、交流少了被举报给记者，谁要当男偶像啦」「美男本来就少，努力的美男更少」「所以真的很感谢我家欧巴当了偶像」「男团编舞难度越来越高、大众性却下降，也是原因之一吧」「会去当练习生的应该真的是热爱唱歌跳舞」「当练习生就像从10代初期开始进入看不见尽头的高三，若发现其他不那么辛苦的路，当然不想走这条」 「男演员也是越年轻一代越...」「女生会憧憬女团并想要成为她们，但男生好像很少憧憬男团... 」「国小课间女生都在教室跳女团的舞，男生则跑出去踢球，感觉完全没在关注」「反正长相一般的也能打扮一番出道，以10代男生立场来看并非憧憬对象，也就没人想做吧」。

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