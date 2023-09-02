BTS防彈少年團Jimin慶祝柾國生日！無私分享兩人裸上身背影合照粉絲求「轉身」還搞笑曝光了照片的秘密

柾國也練得太壯了吧～！XDD 以及 Jimin 背後刺青完整公開。

擁有超高人氣的 BTS 防彈少年團忙內－柾國（Jung Kook），在昨天（9月1日）迎來了26歲生日，成員 Jimin 則分享了私藏的兩人特別合照引發熱烈關注。

▼Jimin 配文寫道：「生日快樂，jk」照片則是兩人站在遊艇旁的背影合照，裸著上半身勾肩搭背，結實的身材一覽無遺，吸引了千萬ARMY粉絲按讚。



尤其是Jimin很少露出完整的背後刺青，經常鍛鍊身體的柾國也練得非常壯，讓網友們大飽眼福，也展現了兩人的好感情。



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網友留言：「柾國，生日快樂！」、「JK真的是肌肉兔兔」、「兩位請轉身」、「真是難得看到了Jimin背後的完整刺青」、「當年追的男孩都長成了男人呢」、「黑白照片更有感覺了呢～」

此外，還有網友創作了兩人的Q版形象，暴露了這個合照的小秘密，「Jimin墊腳尖」，引發網友大爆笑。而以歷年來的官方數據來說，柾國大概比Jimin高4~5公分。

▼官方分享的慶生圖&最新寫真





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