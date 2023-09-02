BTS防弹少年团Jimin庆祝柾国生日！无私分享两人裸上身背影合照粉丝求「转身」还搞笑曝光了照片的秘密

柾国也练得太壮了吧～！XDD 以及 Jimin 背后刺青完整公开。

拥有超高人气的 BTS 防弹少年团忙内－柾国（Jung Kook），在昨天（9月1日）迎来了26岁生日，成员 Jimin 则分享了私藏的两人特别合照引发热烈关注。

▼Jimin 配文写道：「生日快乐，jk」照片则是两人站在游艇旁的背影合照，裸著上半身勾肩搭背，结实的身材一览无遗，吸引了千万ARMY粉丝按赞。



尤其是Jimin很少露出完整的背后刺青，经常锻炼身体的柾国也练得非常壮，让网友们大饱眼福，也展现了两人的好感情。



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网友留言：「柾国，生日快乐！」、「JK真的是肌肉兔兔」、「两位请转身」、「真是难得看到了Jimin背后的完整刺青」、「当年追的男孩都长成了男人呢」、「黑白照片更有感觉了呢～」

此外，还有网友创作了两人的Q版形象，暴露了这个合照的小秘密，「Jimin垫脚尖」，引发网友大爆笑。而以历年来的官方数据来说，柾国大概比Jimin高4~5公分。

▼官方分享的庆生图&最新写真





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