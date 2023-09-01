「南神發威」《戀人》收視報捷！安恩真拒亂愛，談情小心至上

由「兩屆演技大賞得主」南宮珉、「收視保證」安恩真主演的古裝愛情韓劇《戀人》收視屢創新高，在一片話題劇集中殺出重圍，收視冠絕同時段所有劇集，再度引證「南神」魅力沒法擋！《戀人》逢星期五、六深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。

角色有難度 求救導演

近年安恩真先後主演了多部人氣劇集，成為韓國最炙手可熱的演員生力軍之一，不過畢業於韓國藝術綜合大學、科班出身的她，原來接演《戀人》前曾陷入自我懷疑：「導演和我聯絡後，我讀了劇本，然後我心想『我能夠好好詮釋嗎？』但是我很想抓住這個角色和這部劇集，所以經過深思熟慮後決定接演，我也很認真地做了準備！不過我發現這不是我一個人可以解決的問題，不單是古裝劇的關係，角色本身也不簡單，所以我就打電話給導演求救，然後今年初與他見面，並接受了特訓。」



戰地戀曲 如世紀之戀

劇中風流倜儻的李長賢（南宮珉 飾）和活潑勇敢的柳吉彩（安恩真 飾）愛在戰火蔓延時，安恩真形容二人愛得轟烈：「即使面對重大的困難，他們的愛也從未動搖，不但眼裡只有對方，也不在乎外面發生甚麼事，我想這就是世紀之戀吧！」不過她也笑言，現實中的自己並非「戀愛腦」：「這樣的愛情太難了！就我個人而言，我對現實生活持謹慎態度。」談到理想型，她坦言喜歡熱心、能夠像朋友一樣相處的人，現時還開放邀約！未知她能否遇上現代版李長賢呢？



韓劇《戀人》以丙子年的朝鮮為背景，講述自稱不婚主義的的神秘男子李長賢（南宮珉飾）經歷兩次婚姻失敗後，無法對任何事物付出真心；某天他遇見了對愛情充滿憧憬的女神劉吉彩（安恩真飾），竟打開了意想不到的命運之門！劇集逢星期五、六深夜在「黃Viu」上架上架，香港觀眾亦可免費收看Viu Original原創韓劇《無用的謊言》、《等待了很久》、《優雅的帝國》、《純情拳擊手》、《陌生人》和《殘酷的實習生》等人氣韓劇。

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