NANA拍《假面女郎》期間全身刺青，劇組被迫每天花2小時遮蓋

演員NANA因Netflix人氣新劇《假面女郎》受到全球矚目，有報導稱去年她突然在全身刺青的時期剛好與拍劇時間重疊，導致工作人員只能每天額外花時間一一遮蓋，在網上引起討論。

NANA去年9月出席電影《自白》發佈會時全身佈滿刺青，從胸背一路綿延到四肢甚至腳踝，令大眾震驚之餘紛紛猜測是否臨時畫上。 不久後NANA證實是貨真價實的刺青沒錯，而且是本人親自設計圖案。



영화 ‘자백’ 제작보고회에 타투 분장하고 참석한 나나 pic.twitter.com/1bnLEv7mVF — 토성계 (@summeronsaturn) September 20, 2022

本月14日NANA做客YouTube綜藝《趙賢雅的星期四之夜》提到正在洗掉刺青，並透露當時刺青的原因：「那段時間心情沉重，這是我表達情感、舒緩情緒的唯一方法。 」而現在洗掉則是因為媽媽拜託說「想重新看到妳幹淨的身體」，以及經過一段時間沉澱後NANA自己也感覺有好轉，甚至覺得當時「真的很像傻瓜」。



但不巧的是，當時NANA正在拍攝《假面女郎》。 據相關人士透露，NANA是拍到一半突然以全身刺青形象出現，令工作人員只得額外增加時間來遮蓋刺青。





報導這件事的記者表示，反觀同樣出演該劇的安宰洪和廉惠蘭，為了融入角色形象，每次拍攝前都要花2小時做特殊化妝，NANA卻是因為原本沒必要的刺青而接受特殊化妝，足以見得對作品的熱情差異。



韓網友對這件事反響不一，有人認為NANA缺乏專業精神：「演員拍攝期間連都頭髮都不可以隨便剪，刺青太超過了」「又不是第一年當演員，難道不知道刺青會妨礙拍攝嗎？」 「這樣缺乏職業意識的話去當YouTuber或網紅吧，不要連累別人」「想像如果是你身邊的同事因為自己心情不好就給工作添麻煩... 然後又說因為媽媽拜託之類的，替她處理爛攤子的staff（同事）是什麼奴婢嗎？」



也有人聲援NANA，認為心理健康最重要：「應該是辛苦到了失去理性判斷的程度吧」「她難道不知道會給人添麻煩嗎？ 肯定是真的非常憂鬱才這樣啊」「即便用這樣的方法也是活下來了，沒有什麼比性命更有價值」「辛苦時期唯一的解決方式現在卻變成攻擊她的毒箭，真令人心寒」「只要給化妝師合適的加薪就沒問題吧」「製作組都沒說什麼，記者卻在那邊代替難堪」。



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