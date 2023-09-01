NANA拍《假面女郎》期间全身刺青，剧组被迫每天花2小时遮盖

演员NANA因Netflix人气新剧《假面女郎》受到全球瞩目，有报导称去年她突然在全身刺青的时期刚好与拍剧时间重叠，导致工作人员只能每天额外花时间一一遮盖，在网上引起讨论。

NANA去年9月出席电影《自白》发布会时全身布满刺青，从胸背一路绵延到四肢甚至脚踝，令大众震惊之余纷纷猜测是否临时画上。 不久后NANA证实是货真价实的刺青没错，而且是本人亲自设计图案。



영화 ‘자백’ 제작보고회에 타투 분장하고 참석한 나나 pic.twitter.com/1bnLEv7mVF — 토성계 (@summeronsaturn) September 20, 2022

本月14日NANA做客YouTube 综艺《赵贤雅的星期四之夜》提到正在洗掉刺青，并透露当时刺青的原因：「那段时间心情沉重，这是我表达情感、舒缓情绪的唯一方法。 」而现在洗掉则是因为妈妈拜托说「想重新看到你干净的身体」，以及经过一段时间沉淀后NANA自己也感觉有好转，甚至觉得当时「真的很像傻瓜」。



但不巧的是，当时NANA正在拍摄《假面女郎》。 据相关人士透露，NANA是拍到一半突然以全身刺青形象出现，令工作人员只得额外增加时间来遮盖刺青。





报道这件事的记者表示，反观同样出演该剧的安宰洪和廉惠兰，为了融入角色形象，每次拍摄前都要花2小时做特殊化妆，NANA却是因为原本没必要的刺青而接受特殊化妆，足以见得对作品的热情差异。



韩网友对这件事反响不一，有人认为NANA缺乏专业精神：「演员拍摄期间连都头发都不可以随便剪，刺青太超过了」「又不是第一年当演员，难道不知道刺青会妨碍拍摄吗？」 「这样缺乏职业意识的话去当YouTuber或网红吧，不要连累别人」「想像如果是你身边的同事因为自己心情不好就给工作添麻烦... 然后又说因为妈妈拜托之类的，替她处理烂摊子的staff（同事）是什么奴婢吗？」



也有人声援NANA，认为心理健康最重要：「应该是辛苦到了失去理性判断的程度吧」「她难道不知道会给人添麻烦吗？ 肯定是真的非常忧郁才这样啊」「即便用这样的方法也是活下来了，没有什么比性命更有价值」「辛苦时期唯一的解决方式现在却变成攻击她的毒箭，真令人心寒」「只要给化妆师合适的加薪就没问题吧」「制作组都没说什么，记者却在那边代替难堪」。



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