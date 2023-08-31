RIIZE成員原諒洪昇瀚，「團隊優先」力圖轉禍為福！再引爭議：「團隊優先的人不會在準備出道時bobo自拍」

今日有韓媒報道了RIIZE其他成員洪昇瀚事件的態度，稱大家經曆危機後反而更加團結、決定以團隊為優先努力前進，令網友感到無語。

據Sports Chosun，洪昇瀚出道前與女友kiss開房的私人照片被人PO到網上，明明沒做觸法行為，卻遭到強製公開私生活的犯罪行為。 報道還稱現在很多明星都堂堂正正地公開戀愛，何況洪昇瀚還是在出道之前，擔憂他受到過多指責而受傷。



據悉經歷這一風波後，RIIZE反而以「Team First」的精神變得更加團結。 RIIZE成員也一度感到驚慌，但洪昇瀚真心向成員們道歉和請求原諒，成員們也接受了他的道歉。 因為一直以來都是7個人一起準備表演，所以大家決定團結一心、努力帶來更完美的表現，以更好的面貌報答粉絲。



不過這篇報道似乎沒達到預想的效果，很多網友留言表示無語：「轉禍為福不是這樣用的吧」「仿彿什麼悲壯的敘事一樣kkk」「以團隊為優先的人可不會在當練習生時bobo自拍哦」「Rookies時期就那樣了，還有什麼team first可言」「這報道簡直是火上澆油」「從標題到內容都是操縱輿論罷了」「 只要女方不是未成年人就還好，但失望和期待感降低是沒辦法的」「終究還是要出道啊，了不起」。



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