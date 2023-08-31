RIIZE成员原谅洪升瀚，「团队优先」力图转祸为福！再引争议：「团队优先的人不会在准备出道时bobo自拍」

今日有韩媒报道了RIIZE其他成员洪升瀚事件的态度，称大家经历危机后反而更加团结、决定以团队为优先努力前进，令网友感到无语。

据Sports Chosun，洪升瀚出道前与女友kiss开房的私人照片被人PO到网上，明明没做触法行为，却遭到强制公开私生活的犯罪行为。 报道还称现在很多明星都堂堂正正地公开恋爱，何况洪升瀚还是在出道之前，担忧他受到过多指责而受伤。



据悉经历这一风波后，RIIZE反而以「Team First」的精神变得更加团结。 RIIZE成员也一度感到惊慌，但洪升瀚真心向成员们道歉和请求原谅，成员们也接受了他的道歉。 因为一直以来都是7个人一起准备表演，所以大家决定团结一心、努力带来更完美的表现，以更好的面貌报答粉丝。



不过这篇报道似乎没达到预想的效果，很多网友留言表示无语：「转祸为福不是这样用的吧」「仿佛什么悲壮的叙事一样kkk」「以团队为优先的人可不会在当练习生时bobo自拍哦」「Rookies时期就那样了，还有什么team first可言」「这报道简直是火上浇油」「从标题到内容都是操纵舆论罢了」「 只要女方不是未成年人就还好，但失望和期待感降低是没办法的」「终究还是要出道啊，了不起」。



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