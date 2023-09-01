韓網熱搜第一！惠利吐露委屈：從頭等艙被降到經濟艙，還不給退款，早知道就好好學習英語了

女團Girl's Day成員兼演員惠利遭到外國航空公司的不公正待遇，引發韓國網民的議論。
31日，惠利在個人IG中寫下了自己的近期遭遇，十分委屈地表示：「 一個月前就訂好票，甚至連座位都提前選好了，但（航空公司）說頭等艙沒座位了，把我降到了經濟艙，還說不能退款，如果我不喜歡的話就等下一班飛機，我預定了2個座位，怎麼可以兩個全部都降艙。 我有一大堆想說的話，但卻沒能表達出來，立即生出了要好好學習英文的心理，這個經歷太荒唐了，大家都要小心喔。」
這件事情很快就被韓國媒體報導出來，登上了當天的熱搜第一名，引來無數韓國網友的評論，大家紛紛留言表示：「所以為什麼不退錢？」 、「從頭等艙掉到經濟艙，還不補差價，這根本就是詐騙吧」、「外航怎麼這麼垃圾」、「超售的話就退款啊，憑什麼」、「公司為什麼不找個懂英語的幫惠利投訴」、「兩艙的價格差距巨大好嘛」、「 郭tube（韓國知名YouTuber）之前也遇到過一樣的事情，機票超售，需要等待下班飛機，外航真的太爛了，果然國籍才是最重要的」、「那期節目只有郭tube一個人憤怒，其他外國人都習以為常的樣子，職員才是最搞笑的，很無所謂地說了一句『 先生，您排在第一位喔』」等。
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