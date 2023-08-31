《全国死刑公投》民意真能主导一切吗〜朴海镇与林智妍将联手与「狗面具」幕后黑手斗智（EP.1 –3）

[有雷]每周四才更新一集的《全国死刑公投》目前仅播出到第三集，即将公开新集数的今日赶紧为大家整理前面三集的剧情。戴著可爱的狗狗面具，却发动全国人民对於一些有著特殊犯行的人进行投票，用舆论的力量行使所谓的正义。警方也将从各领域努力揭开他的真面目。

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剧情一开始就直击8年前大雨天的杀人事件，身为警察的金武灿（朴海镇饰）追逐著怒气冲冲的权皙妵（朴诚雄饰），金武灿看起来与权皙妵感情不错，虽担心但仍阻止不了权皙妵刺杀一位男子多达13刀。原来权皙妵是一位法律专家，但为了爱女而进行复仇，他犯行后也自首而入监服刑，身边所有受刑人都尊称他为「权教授」。



金武灿是广搜队出了名的不服从程序而我行我素的警察，不过他仍然有著正义热血的特色，带领著团队在第一时间冲到现场想要逮捕恶人。另外同为警察但善於透过网路侦查办案的朱玄（林智妍饰）也是长官眼中的问题人物，偶尔会做出不按牌理出牌的举动，但对於细节线索绝不错过。这样的她因发现了电脑中一段可疑的影片，而开始与广搜队合作。



警方逮捕了一位涉嫌以儿童性侵影片而赚取暴利的男子裴基哲，他不但对妻子家暴，更仅仅入狱1年多即被释放。此时全国人民竟同时收到一封简讯，请大家投票认为这个人该不该被处以死刑？许多人出於好奇也就按了投票案件，没想到希望他被处死的人超过80％，不久后警方却发现了裴基哲的遗体，发动这个公投的人，更戴著可爱的狗狗面具在网路上出现，还公开了裴基哲临终前的影像，认为自己在替天行道，群众哗然。



警方开始调查讯息的发送来源，而朱玄在电脑中却发现了被传入一段狗面具的非公开影片，於是她告知金武灿，也正式开始携手找出这影片的拍摄地点。没想到没多久后，狗面具又再度发动公投，这次对象是一位时常以害死丈夫或弄伤小孩来骗取保险金的女性，法律无法定罪，但全民公投仍希望她被处以死刑，於是歹徒便在她的座车内放置炸弹，并实时监控连线，随时打算引爆。



狗面具歹徒再度得逞，该名女子也同样命丧黄泉，金武灿也在爆破现场而幸运逃过一劫，但警方开始拟定对策，朱玄也深入险境潜入有可能为影片拍摄地点的建筑物中查看，没想到这看起来像是权教授的家，有著他以及女儿的图画，墙面上却大大的写著「第13刀错了」，让金武灿与朱玄相当惊讶，到狱中要求与权教授会面，权教授也证实自己第13刀的痕迹与歹徒杀害女儿时的刀痕不同。



狗面具的背后到底是谁？还在建物中袭击了朱玄，但却让他幸运从金武灿手中逃脱！学校老师的行为也很诡异应该是共犯！期待今日的第4集播出。



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