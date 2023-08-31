樂童音樂家秀賢久違回歸、感慨談3年低潮期，哥哥留言「超囉嗦」秒破功！網：「還我眼淚啊」XD

樂童音樂家（AKMU）打破2年空白期於8月21日發行單曲專輯《Love Lee》，臨近宣傳活動尾聲時，妹妹秀賢通過個人IG發表長文感慨、令人心酸動容，沒想到哥哥燦赫一回復，畫風瞬間變了XD

秀賢今日在IG更新長文：「好像有3年了。 對我而言漫長的、停滯的時間。」



秀賢坦言準備專輯期間也有很多擔憂：「我知道很多人喜歡我一直開朗笑著、開心唱歌的模樣，所以不想給大家看到我現在的模樣。 因為不想被認出，甚至很少從家裡出去，我的時間很久以來都積聚在內部。」

「但有人說，大家喜歡樂童是因為從小和大眾一起成長，毫無謊言地、誠實地歌唱和表達各個年齡隨時變化的模樣。 聽到這番話後，我決定這次活動不要費力假裝否認，就算有人不喜歡我現在的模樣、講不好聽的話，也要誠實地展現出現在的我。」



秀賢表示意外地獲得了很多愛與支持，許多素昧謀面的人將她當作女兒、姪女、姐姐、或妹妹一樣疼愛，讓她感到莫大的鼓舞和安慰，決心更加愛惜自己。

秀賢曾在採訪中提到度過了很長的低潮期，兩年前甚至想過隱退，是哥哥燦赫給她勇氣、做出讓她可以享受其中的音樂。 她在文末特地感謝哥哥、粉絲及電視台和公司的同僚：「《Love Lee》讓我停滯的時間重新開始流動...... 只要大家願意以稍微溫暖一些的視線等待我，我會不停唱到聲帶機能耗盡的那一天，作為報答！」



很多網友讀完秀賢的長文都很感動，讚賞兄妹兩人都擁有積極堅強的心靈，祝福她一直幸福健康。

然而燦赫的回復卻令畫風一轉：「下次再PO這種嚴肅的文之前，先給我檢查一遍吧～因為分段太多，且有些缺乏頭緒的部份。加油～」



秀賢回復：「真讓人火大... 呼嗚。」



網友感歎眼淚瞬間縮了回去：「感覺是一邊哭著一遍假裝淡定地回復，更心酸了ᅲ」、「確實很讓人生氣kkkk」、「沒錯，這才是親哥」、「以為他會寫什麼令人感動的留言kkk果然是現實兄妹」、「這對兄妹真的很棒，兩人都好可愛」。



▽最後一起來聽樂童的新歌《Love Lee》吧！確實是妹妹會喜愛和享受的曲風，秀賢的音色超棒的：



▽樂童這期《Killing Voice》也超棒！



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