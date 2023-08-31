【韓網熱帖】令粉絲感動的李準基《劉QUIZ》發言

昨晚播出的tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，李準基提到最近聽到粉絲這番話時感到十分開心：「感謝準基很老實地沒有捲入任何事件、這樣好好地走了過來，謝謝你好好守護了我們的回憶。」

李準基表示自己的身體和精神都得想著粉絲們生活，因為：「我是他們的回憶倉庫，如果我稍微坍塌或出現刮痕，那他們的回憶也會出現刮痕。」 所以聽到粉絲那些話感到很自豪也很感謝。



韓國網友評論：

1. 好帥氣啊！

2. 這才是正確的mindᅲᅲ 我的第一位本命也是仍然健在，很欣慰，回憶起來沒有惱人的部份ᅮᅮ 然而之後的... 以及再之後的... ᅲᅲ 真的好帥啊，粉絲一定很幸福

3. 真的很對，沒有什麼比曾經追星的對象走向墮落更讓人覺得回憶和金錢可惜

4. 看到了嗎Micky有天... 我的學生時代...

5. 那些傢伙不僅刮傷了我的回憶，甚至把它們弄得粉碎

6. 真的好感動，能理解粉絲的這份想法都很感謝

7. 本職和粉絲服務都做得很棒，超有好感

8. 到現在為止喜歡過的歌手和演員全部闖了禍，一度覺得自己的追星人生完蛋了，看來要抓住李準基... 準基歐巴.........

9. 請各所屬社奉為社訓... 不要讓我因為追過的星覺得丟人ᅲᅲᅲᅲ

10. 曾經喜愛的偶像啊，我有期待什麼不得了的東西嗎？ 只是希望你們和大家一樣正常地生活啊

11. 李準基真的是身體和精神都健康的人

12. 果然常青的人是有原因的

13. 活動很久的歌手和演員真的會成為回憶的一部分... 如果出問題的話，非粉都覺得很受傷

14. 除了回憶被刮傷，對於曾經喜歡的偶像真的給出了人與人之間的信任，那份背叛感真的... C8崽子啊

15. 闖禍之後蹲監獄的傢伙們啊，看看《劉QUIZ》吧

16. 昨天看節目真的各方面都印象很深，除了帖文中的嚴肅話題，講話也很風趣，劉大神在旁邊經常笑噴kkk

17. 超喜歡李準基，但真的瘦了太多ᅲᅲᅲᅲ

18. 雖然很感謝，但也希望李準基生活得舒服一些ᅲᅲ年糕也吃一些吧（*李準基節目中提到7年沒有吃過米麵碳水，都以豆腐代替）

19. 從《王的男人》上映前至今都是他的粉絲，一次都不曾對他失望。 就連他自稱患明星病的時期也對粉絲一直很好ᅲᅲ雖然因為他經常受傷、每次拍攝都會擔心，但從來不曾後悔喜歡他，身為李準基的粉絲感到自豪，所以一直很感謝ᅲᅲ好愛我的演員ᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/2914025380

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