乐童音乐家秀贤久违回归、感慨谈3年低潮期，哥哥留言「超罗嗦」秒破功！网：「还我眼泪啊」XD

乐童音乐家（AKMU）打破2年空白期於8月21日发行单曲专辑《Love Lee》，临近宣传活动尾声时，妹妹秀贤通过个人IG发表长文感慨、令人心酸动容，没想到哥哥灿赫一回复，画风瞬间变了XD

秀贤今日在IG更新长文：「好像有3年了。 对我而言漫长的、停滞的时间。」



秀贤坦言准备专辑期间也有很多担忧：「我知道很多人喜欢我一直开朗笑著、开心唱歌的模样，所以不想给大家看到我现在的模样。 因为不想被认出，甚至很少从家里出去，我的时间很久以来都积聚在内部。」

「但有人说，大家喜欢乐童是因为从小和大众一起成长，毫无谎言地、诚实地歌唱和表达各个年龄随时变化的模样。 听到这番话后，我决定这次活动不要费力假装否认，就算有人不喜欢我现在的模样、讲不好听的话，也要诚实地展现出现在的我。」



秀贤表示意外地获得了很多爱与支持，许多素昧谋面的人将她当作女儿、侄女、姐姐、或妹妹一样疼爱，让她感到莫大的鼓舞和安慰，决心更加爱惜自己。

秀贤曾在采访中提到度过了很长的低潮期，两年前甚至想过隐退，是哥哥灿赫给她勇气、做出让她可以享受其中的音乐。 她在文末特地感谢哥哥、粉丝及电视台和公司的同僚：「《Love Lee》让我停滞的时间重新开始流动...... 只要大家愿意以稍微温暖一些的视线等待我，我会不停唱到声带机能耗尽的那一天，作为报答！」



很多网友读完秀贤的长文都很感动，赞赏兄妹两人都拥有积极坚强的心灵，祝福她一直幸福健康。

然而灿赫的回复却令画风一转：「下次再PO这种严肃的文之前，先给我检查一遍吧～因为分段太多，且有些缺乏头绪的部份。加油～」



秀贤回复：「真让人火大... 呼呜。」



网友感叹眼泪瞬间缩了回去：「感觉是一边哭著一遍假装淡定地回复，更心酸了ᅲ」、「确实很让人生气kkkk」、「没错，这才是亲哥」、「以为他会写什么令人感动的留言kkk果然是现实兄妹」、「这对兄妹真的很棒，两人都好可爱」。



▽最后一起来听乐童的新歌《Love Lee》吧！确实是妹妹会喜爱和享受的曲风，秀贤的音色超棒的：



▽乐童这期《Killing Voice》也超棒！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻